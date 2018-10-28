校園爭鋒 105位選手角逐寶座

2018年10月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

2018華語流行音樂校園爭鋒賽台北場27日登場，來自全台46校105位學生齊聚中國科技大學中山育樂館，年輕學生無不使出全力演唱，現場百餘位親友加油聲四起，彷彿小型演唱會，最後由北市大安高工林詩婷奪得冠軍。

本次活動由蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、中國時報、中天電視台共同推動，來自全台各大學與高中職優秀學生角逐，包括台南、花蓮等地學子也北上參賽，希望能角逐冠軍榮譽。

評審星光熠熠，邀請明日之星陳怡婷、郭忠祐與超級星光大道也是中國科大校友鄭心慈擔任評審，主持人也大有來頭，是由2017年國慶大典主持人何偉倫與中國科大陳怡安擔當。

本次活動共分初賽與決賽，參賽選手先以清唱1分鐘，評審從105人中選出20人進入複賽，眾人無不賣力演出，評審老師陳怡婷更帶來新歌《牡丹》，現場觀眾聽得如癡如醉，中國科大熱舞社也帶來熱舞精采表演串場，場面熱血沸騰。

比賽最後由大安高工林詩婷獲得冠軍，第二名醒吾科大程于宣、第三名中國科大張婷、第四名致理科大陳貝怡、第五名桃園啟英高中邱奕鋒，前三名可獲8000、5000與3000元獎金與獎狀。11月3日在桃園還有今年度最後一場北區賽。

中國科大校長俞明德表示，中國科大向來鼓勵學生多元發展，學校雖然沒有演藝相關科系，卻有很多校友包括張清芳、趙傳在歌壇闖出一片天，許多校友在金鐘、金馬等獎項也有斬獲。

俞明德說，這次榮幸與旺旺中時集團合作舉辦校園爭鋒賽，佩服每位參加選手，努力發揮上天給予的美好歌聲，他更鼓勵同學勇敢踏上舞台，展現自己，闖出屬於自己的路。

(中國時報)