健行科大校慶 餐具租借好環保

2018年10月28日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

健行科技大學27日舉辦52周年校慶，首開大專院校園遊會的先例，引進「餐具租借」服務，期待透過「減塑園遊會」，達成「健康、衛生、環保、永續」的目標，學生在校慶進場時也展現熱情與活力，氣氛熱鬧。

健行科大長期關懷海洋、保護環境議題，老師平日就常帶領學生一起淨灘、關懷藻礁，特別在校慶重要場合，提倡並實踐環保、減塑觀念。有鑑於塑膠垃圾至少需要6000年才能分解，而園遊會難免會產生大量的一次性垃圾，因此今年引進餐具租借服務，學生也熱烈響應。

社團「樂社」負責行前教育，透過海報、微電影告訴大家垃圾汙染嚴重情況，同時舉辦環保餐具DIY、蜂蠟保鮮膜DIY等系列活動。

在這次園遊會中，鼓勵全校師生自備餐具，如果忘記攜帶，可在餐具租用攤位「拾筷」租借，只要帶著證件支付10元的借費，就有500cc環保杯、餐盤、湯匙以及叉子，而且使用環保餐具，各攤位還提供特別優惠，餐具歸還後，則由專業公司處理，確保每一份餐具衛生及安全。

健行科大校長李大偉說，學校大力推動環保愛地球的觀念與行動，今年也獲得教育部包括高教深耕、太陽能基地計畫等各項補助款，共有1億5000多萬元，不僅讓校內設施煥然一新，更讓學生學習環境更為先進美好。

(中國時報)