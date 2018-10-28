第1名法官林紀元 辭世

2018年10月28日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

法官評鑑總是第1名的高雄高分院民事庭法官林紀元於17日病逝，享年59歲，司法官訓練所第22期結業的他，曾任法官、律師、高雄地院庭長。中華民國法官協會臉書發文推崇「好法官有許多類型，紀元法官無疑是我們最想學習的那一種」！

在高雄服務長達近30年的林紀元17日肝癌病逝。一生戮力從公的他，即使當到二審法官，為落實強化一審辦案，曾2度自動請纓，「降調」高雄地院幫忙民事審查庭，有機會被拔擢為雄院院長，他也雲淡風輕婉拒。

法官協會貼文「對我們來說，失去的不只是一位好法官、好朋友，更像是對一位親密的家人道別」、「他總是透過認真審理每件訴訟，提醒我們真正令當事人折服的，不是判決結果或法庭上的權威，而是法官對於案件的用心」。

高雄律師公會理事長郭清寶形容，法官評鑑以來，林紀元在裁判品質、品德操守等項目總是名列前茅，但他的初衷就是做好法官工作，辭世消息令人哀悼、不捨，正說明了「生命的價值不在於長短，而在於永恆與尊敬」。

林紀元生前曾將大批藏書捐給剛成立的橋頭地院，對於他的離開，有人感慨跟他接觸的時間太短，無法學習更多，也有人敬佩他是「一心想要效法，卻只能追隨」。林紀元追思禮拜27日舉行，讓至親、好友跟他做最後的告別。

(中國時報)