阿里山美食戰 餐車、社區上菜

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中國時報
／嘉縣報導

阿里山國家風景區管理處為讓民眾用味覺認識阿里山，27日邀請10輛來自全國各地，小有名氣的餐車業者進行一場公路美食戰，在地社區也自主加入戰局，端出秀色可餐的創意料理和行家比拚人氣，果然吸引許多遊客前來嘗鮮，體驗道地阿里山風味。

延續第一屆料理王的「在地食材，創意料理」精神，阿管處這次迎合時代潮流，把日漸風行的餐車開進牛埔仔大草原，決賽前還把業者帶上山，與農特產業者進行交流，進一步認識阿里山文化與特色食材後，再讓業者自行動腦，把在地食材融入餐點中。

除餐車業者發揮創意，社區隊伍也不遑多讓，公興社區把自行栽種的蝶豆花入菜，做成特有鳥類「藍腹鷴」，瑞里社區展現創意，以茶、咖啡、南瓜表現「山林織愛」精湛手藝，公田社區更以長達7呎的鱘龍魚作菜，讓消費者五官都滿足。

阿管處處長馬惠達表示，近幾年透過觀光建構案的輔導，許多社區開始有了自主經營觀光的動能，尤其食的方面持續不斷提升，像昨天的阿里山料理王活動，除餐車公路美食戰外，社區廚藝大賽更充分呈現出創新與傳統兼融，打破大家對阿里山食材運用的想像。

經過遊客購餐投票和專業評審評分，長達4小時賽程，餐車組前3名分別為KK手工窯烤披薩、Addict Food Truck癮餐車及香腸世家，社區組為太和、公田和瑞里社區，阿管處強調，每個參賽者都運用自己擅長的方式，表現出心中的阿里山，呈現豐富味覺饗宴。

(中國時報)

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