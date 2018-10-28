屏東家扶中心 讓孩子愛上閱讀

2018年10月28日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東家扶中心潮展志工隊為鼓勵孩子愛上閱讀，27日特帶35名弱勢學童「跟著文字去旅行」，一行人從潮州火車站開始，以提示語的任務，讓學童仔細地發現，找到各站最具代表的特色，再由志工用說故事的方式來讓學童認識在地文化。

屏東家扶中心指出，「跟著文字去旅行」的活動發想是來自《安居樂業》的雙週刊，這是屏東縣政府編輯的在地刊物，但大多數的學童往往拿到就放著，實在可惜，為了讓孩子習慣閱讀，展愛隊特別從八月號的刊物中，選擇適合學童的行旅，讓學童從文字中探索生活，從而發現文字的美好。

潮展志工隊說，志工選了一篇〈軌道上的藝術散策〉，藉由讓學童搭上火車、並從解任務中認識在地文化。住在竹田的志工黃秋梅，帶著客家的口音，為學童說著竹田的故事，學童從中學道竹田的舊地名叫「頓物」，以前是稻米的集散地，也因此吸引麻雀過來，所以車站有麻雀及白鴿的裝置藝術。

除了搭火車認識各站之外，志工們也帶學童到青創聚落，此為屏東必打卡的景點，除了打卡之外，也讓學童從空間感受屏東青年的創意，現場有大專學生的熱舞，相當熱鬧。

潮展志工隊林義富說，平時也會帶自己國小的孩子一起參與志工的服務，讓孩子可以從小就樂於服務，他認為帶著孩子一起探索，是很有意義的事情。

(中國時報)