下一代為什麼不挺民進黨

2018年10月28日 04:10 中國時報 主筆室

選情低迷、議題頻頻挨打、關鍵縣市民調出現落後，民進黨決定改變選戰主軸，由「改革挺下一代」改為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」。據媒體揭露，黨內高層認為「改革挺下一代」已無法激發支持者的熱情，需明確點出「顧台灣」才能帶動新熱情。但最新民調數據卻顯示，民進黨可能錯估了情勢，關鍵縣市選情還是拉不起來，民進黨整體氣勢依然低迷。

從用字遣詞來看，「挺下一代」訴求的族群以20至39歲的青壯族群為主；「顧台灣」則是針對意識形態型選民。也就是說，從民進黨競選主軸的轉換可以看出，綠營決定重新擁抱深綠、意識形態路線，主打「政治牌」，放棄「經濟牌」、「政績牌」，不再積極爭取重視經濟生活與議題取向的選民。

有意思的是，民進黨過去幾個月不斷宣傳「經濟牌」和改革「政績牌」，賴清德宣稱平均薪資接近5萬，蔡英文則說改革必然有陣痛，自己不怕委屈；年底選戰是改革與反改革之戰；台灣經濟20年來最好；暗諷認為國民黨比較會拚經濟的人數學不好，希望證明民進黨比較會拚經濟。

但幾乎所有民調機構針對蔡政府兩周年所進行的調查都顯示，民眾對蔡政府自吹自擂的經濟牌和改革政績牌全部不埋單。根據中時民調，僅24.3%的人滿意蔡政府的施政，而有70%的民眾認為經濟變壞，且高達46.9%認為政府應當要拚經濟，係8項議題中比重最高的項目。

TVBS的調查中，蔡政府在12項議題裡有11項的施政不滿意度高於滿意度，關於經濟發展更有67%的民眾不滿意，僅25%滿意。即使具綠營色彩的台灣民意基金會也指出，僅39.2%贊同蔡英文處理國家大事的方式，而有47.6%不贊同，且其6大施政議題的施政滿意皆未超過5成，經濟更是6項中表現最差的領域，以61%的不滿意遠高於35.2%滿意。

目前來看，多數民眾不滿意蔡政府施政，特別是經濟發展，青壯世代經濟壓力沉重，對未來失去信心，成為反民進黨最強的族群。根據前述中時調查，在20至29歲青年世代中，僅21.4%滿意蔡政府，高達59.4%的人不滿意，兩項指標都高於平均值的24.3%和58.8%。低薪問題更成為20至49歲青壯族群的最痛，近8成的人不滿，高於平均值的74.9%；對比60歲以上族群最支持蔡政府，就不意外民進黨會將競選主軸從爭取「下一代」改為「上一代」。

民調數據清楚顯示，青壯族群，特別是青年世代，是反蔡政府最主要的族群，高於50歲以上族群，諷刺的是，30歲以下的青年族群，2013至2016年最支持民進黨，民進黨也是在年輕人支持下才得以實現完全執政。蔡英文上任之初的民調，根據中時調查，滿意度高達53%，即使在上任百日，民調驟降至41.4%後，蔡英文在20至39歲世代的滿意仍大於不滿意度。甚至執政周年滿意度驟跌到28%，任何年齡層的不滿意度都高於滿意度時，20至39歲世代仍是最支持蔡英文的族群。

蔡英文上任兩年來，舉凡勞權、司改、環保、能源等重大議題，屢次違背選前承諾，多次出現髮夾彎爭議，甚至將民意驟跌現象怪罪選民期望太高，糟糕的經濟表現更不符合青年世代對民進黨的期待。選戰開打後，反對黨開始認真批判民進黨的政績表現，其中韓國瑜主攻「高雄市又老又窮」、「要讓高雄市人走得進來、貨賣得出去」、「終止青年北漂」，打動了年輕人，不但他在高雄市支持度竄升，外溢效應讓全台年輕人開始改變政黨認同，愈年輕改變愈大。

當蔡政府無法繼續用「經濟牌」、「政績牌」爭取青壯族群的支持，就無須意外會在選前1個月180度大轉彎變更競選主軸，以「顧台灣」來鞏固意識型態選民和泛綠基本盤，避免選情全面崩盤。但民進黨先背棄下一代的期望，接著又在競選主軸上放棄他們，下一代不會失望憤怒嗎？

水能載舟，亦能覆舟，當初靠著青年世代力挺而取得完全執政的民進黨，如今卻因為背棄青年世代遭到下一代背棄。

(中國時報)