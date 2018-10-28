2018年10月28日 04:10 中國時報 主筆室

東廠促轉會說，「間接影射，殺傷力最強」。果然，普悠瑪一翻車，從民進黨立委到親綠名嘴，紛紛師承東廠，搬出當年馬政府採購列車時綠委提出的質疑，儘管這是「竹篙湊菜刀」的兩碼事，但在部分欠缺獨立思考的媒體渲染下，好像真是千錯萬錯都是馬政府的錯，讓民進黨能腳底抹油一推二五六。

普悠瑪發生死傷意外的當天傍晚，綠營Line群組就開始瘋傳過去段宜康曾發出的臉書文，指控當初採購該型列車時，就發現傾斜裝置容易讓乘客不舒服；儘管通篇沒有半句談到普悠瑪的安全性，但講白了，在這種節骨眼，散布這種與車禍肇因不相干的訊息，不就是企圖帶風向牽拖給馬政府嗎？

幽默的是，就在綠委將訊息放給綠營媒體後，段宜康突然含蓄地在臉書說「不願在這個時刻談這個問題」，但也不忘補一句暗示性十足的「該負責的人，遲早會付出代價」。果然，2天後就直接點名馬政府開轟。

的確，ATP遠端監控系統為何關閉不用，台鐵當然有必要檢討改進；問題是，今天火車之所以翻車，是從台鐵局長、各階層幹部、一路到調度員，乃至於車輛本身都有問題，結果民進黨卻只想把問題導向ATP單一原因，好將矛頭指向馬政府。這種間接影射的手段，除了能抹黑政敵，對改善台鐵體質有任何幫助嗎？

令人遺憾的是，在名嘴有目的性的渲染，加上媒體人云亦云的報導，讓含沙射影變得煞有其事，事後檢討淪為藍綠互控不是，其結果就是避重就輕，沒有對症下藥，讓台鐵改造曙光再次熄滅，誰敢保證下次不再出事？

(中國時報)