2018年10月28日 04:10 中國時報 王欽

九合一選舉投票日僅剩1個月時間，台灣內外部的影響因素都可能給選情帶來變數。尤其是在中美台三邊關係格局深刻變動的情勢下，美方的一舉一動，以及大陸的回應，都可能傳導至台灣內部，並產生相應的政治漣漪。

美國出於制衡大陸的崛起，近年來不斷嘗試在軍事、外交領域透過打「擦邊球」的方式提升台美關係，並展現對台灣的支持。最近兩次事件就是美國海軍研究船停泊高雄港，以及兩艘美海軍太平洋艦隊艦隻穿越台灣海峽。

美方在台海問題上採取的行動都保持了相當的克制，停泊高雄的海軍船沒有軍事色彩，更傾向於科研性質，而穿越台海的軍艦則始終保持公海航行，從國際法上看也並無不妥，因此至多只有政治上的宣示意義。有評論認為，美方的做法除了表達對台灣的支持外，也是注意到九合一選舉的來臨，不希望其行動被台灣各方所利用，成為其進行政治宣傳的工具。

大陸方面也同樣意識到這一時間段的敏感性，對美方的行動進行低調處理。針對美海軍船的停泊，大陸只是表達關切，但並未表達抗議，至於美軍穿越台海，則是按照常規操作派出軍艦進行監控，沒有像在南海島嶼附近那樣，採取近距離逼近的施壓動作，後續大陸也同樣沒有向美方表達抗議。

值得注意的是，無論是美海軍船停泊高雄還是美艦穿越台海，台灣方面都主動發布，甚至有意無意的高調宣傳，藉此在台灣社會內部形成美國力挺台灣，或者中美衝突一觸即發的印象。

近來蔡政府高調宣傳打擊假新聞，或者指控境外敵對勢力干預選舉，都有意與美方扯上關係，強調美國也深受境外干預之苦，而美台在這方面也將展開深入合作。特定媒體也適時放出訊息，指相關國家通過情報合作，向台灣方面提供大陸訊息戰的相關文件，證明台灣與其他國家的情報合作確實十分順暢。

可以看到，民進黨選情壓力不斷提升，其試圖影響選舉氛圍的操作手法也日趨露骨，外界因而擔憂執政黨會在選舉最後關頭製造選舉「奧步」。

對大陸來說，無疑也面臨相當大的考驗。過去大陸對台灣選舉生態缺乏足夠瞭解，常常選擇在選前訴諸「文攻武嚇」，然而結果總是適得其反，所以後來的選舉中，大陸都保持低調。然而，選情瞬息萬變，政治操作手法也常常令人措手不及，2016年大選前的周子瑜事件也證明，非大陸自行操作的無關事件，也會被民進黨拿來當作反中動員手段，因此，大陸這次也吸取教訓，完全杜絕任何可以供炒作的機會。

也正是基於這種考量，當美艦有意出現在台海時，就連大陸鷹派媒體也在進行輿情降溫動作，《環球時報》就發表社評，一方面強調這一行動的軍事意義有限，另一方面對內喊話，建議不要為此生氣，避免對美艦的傷害看得太重，反被美方牽制。這篇評論基本上沒有提及對台灣的看法，其實也是為了避免將矛盾的焦點轉移到台灣方面，防止兩岸民間緊張關係再度激化。

隨著選舉日的臨近，兩岸都如臨大敵，接下來的變數就看蔡政府會否超出口頭指控的範疇，走向實際行動，而這也同樣將考驗大陸和台灣社會的應對智慧。

(中國時報)