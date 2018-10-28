鳳山韓流 看到高雄人的怒吼

2018年10月28日 04:10 中國時報 陳冠安

9月中旬，TVBS一份關於高雄市長選舉的民調，顯示韓國瑜僅落後陳其邁4%，在當時便引發一陣質疑，認為這位菜販怎麼可能只跟自詡為在地扎根48年的「高雄之子」如此接近？

即使當韓國瑜狂潮於10月席捲全台，其在Google Trends顯示的搜尋熱度甚至一度10倍於久居網路霸主的柯文哲，且中旬後公布的TVBS和公信力民調，分別領先陳其邁7%與6.3%時，這些質疑者仍認為這位菜販引發的「韓潮」，僅是一場虛假的幻夢，或是填滿空氣的泡沫，時間一到就會灰飛煙滅，無法撼動民進黨在高雄的長期統治。

諸如民進黨祕書長洪耀福說高雄選情相當穩定、立委劉世芳認為仍領先12%至21%、議長康裕成預測可贏15至20萬票，綠委張宏陸甚至表示韓國瑜的民調都是綠營選民刻意灌水，民進黨人類似上述無視各種跡象與高雄人心聲的矇眼之論，比比皆是。

然而韓國瑜26日在鳳山的首場「三山造勢」，卻吸引到數萬義勇軍自願到場，從場內到場外、從馬路到橋梁，將會場圍得水洩不通，甚至被譽為是2004年以來最成功的集會，一舉擊碎所有質疑者的眼鏡，再度震撼全台。

而同樣是在鳳山，陳其邁一個多禮拜前的造勢活動，卻依靠數百台遊覽車、耗費鉅資、發放餐點，找來蔡英文、陳菊幫忙拉抬，才能動員萬人揮舞選旗。對比於挺韓群眾搭乘捷運、只有一瓶礦泉水，國民黨巨頭幾乎缺席，卻能吸引到數萬人揮舞國旗，就不難理解這場選舉的基軸，其實就是一場基層與權貴、民心與黨意的對決。

台灣的民主政治，雖然隨著20年來的民主化已然鞏固，但政黨政治卻頻繁出現黨意凌駕民意，及意識形態吞噬一切民生議題的情形，從而導致國家的發展不僅停滯不前，甚至失去了歸去何方的想像，只能日復一日的爭執不休，令人民生厭。而這樣的困境，更因民進黨上台之後成為一頭只有黨意沒有民意，失去靈魂，只為自身利益的政治巨獸，愈加嚴重。高雄，就是台灣當前困境的縮影。

民進黨在高雄執政20餘年，門面固然建設得光鮮亮麗，要捷運有捷運、要輕軌有輕軌，然而經濟衰退、龐大債務、年輕人北漂、重市區而輕縣區等弊端卻也同時叢生。但綠營卻選擇漠視問題，奉行黨意，用意識形態去回應所有批評，舉凡唱衰高雄、中央責任8成、國民黨重北輕南，將所有問題掩蓋在口沫橫飛之中。

多年過去，高雄人為求生存不斷北漂，到台北、到台中，甚至到台南，反之，民進黨大官的北漂，卻是升官發財，把高雄當作是個人政治前途的跳板。種種倒行逆施，讓高雄思變，更讓「韓潮」因應而生。在網路、在民調、在鳳山，高雄人透過韓國瑜，向已然腐化、只有黨意沒有民意的民進黨，向現狀、既得利益者、體制維護者發出不滿的怒吼。

陳其邁和民進黨自然可以從北到南，再動員一場大型造勢與韓國瑜「拚場」。然而最後能贏得高雄民心的，必然不會是一位資源最多、依靠動員的參選人，而更會是那個為高雄人民帶來一道打破停滯不前、又老又窮困境曙光的非典型政治人物。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)