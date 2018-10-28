台鐵與中油仍活在二十世紀

2018年10月28日 04:10 中國時報 孫振義

一周內連番出現台鐵與中油兩大公營事業機構的運營瑕疵，除了不捨十數條寶貴生命就此殞落、擔憂無數油品使用者之車輛風險外，更令人恍如有倒退到資通訊不發達、沒有人工智慧AI的20世紀之感。

台灣人事事都講求「折衷」，在權衡花費、時間與可行性等多重要素下，往往被折衷掉的就是安全。看到滿街跑的機車便可知，機車因低購置成本、低使用維護成本、高機動性，使得這項人包鐵、危險性極高的交通工具仍是國人首選。

普悠瑪出軌意外根本原因何嘗不是多年票價不漲、人力與車輛調派、時間延遲壓力、機械設備維護、鐵道截彎取直經費與土地取得等問題所累積出來的必然結果。因此，若要徹底解決問題，應當同時從管理、設備及空間三面向來導正。

台鐵多年來長期背負政策包袱，在無力拒絕運量使命的狀態下，短期間勢必須透過人員教育與管理、機械設備保養、車體及站體改善等手段去修正問題。至於交通部提出的數十處鐵道截彎取直方案，這是釜底抽薪的實質空間改善計畫，但執行起來將涉及大量的土地取得問題、數百億公帑與曠日費時的溝通、規畫期程，當作為長期改善計畫之一部，恐難解今日燃眉之急。

說到中油95油品瑕疵問題，更是令人咋舌！今日已經邁入資通訊ICT技術發達、人工智慧AI普及的時代，為扭轉頹勢，完全接受政府的監督與支持的公營事業體，更該帶頭具體提升「自動化監控與操作系統」，力求避免人為疏失的情事發生。

若有縝密的監控系統，怎會有問題油品滿街賣的情況？若對資訊與安全系統存有高度的尊重與尊敬，又何來駕駛員能視情況取消列車警示與關閉輔助系統硬開的道理？蔡政府號稱台灣進入「已開發國家」，安全應是所有考量的唯一前提，政府應要求公營事業帶頭，力求以先進智慧科技降低生命風險才是。

兩件事故最大的爭議就是政治干預專業，主事者往往是政治任命，欠缺專業，出事之後又爭相推諉不肯負責。台鐵在第一時間就設法把責任推給司機員，至今交通部長仍找種種理由不肯下台。中油更因為台鐵事件掩蓋下，裝做無事人，至今沒有一個人為此事負責，養鴨專業的董事長更不知躲到何處。這樣的政治文化，國營事業能夠不出事嗎？（作者為國立政治大學地政系教授）

(中國時報)