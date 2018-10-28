2018年10月28日 04:10 中國時報 羅智強

從普悠瑪的嫁禍司機，到台中的砍樹頭風波，民進黨的故事一個比一個還扯，還離奇。民意現在對民進黨的憤怒，已經不只是沒有誠信，而是謊言假到這種程度，根本是在汙辱人民的智慧。

從遠的談起，強推深澳電廠，賴清德先是語出「乾淨煤」，又口口聲聲「不蓋深澳會有電力缺口」，忽然這個缺口就不見了，難道觀塘三接站計畫，是一個晚上就寫好的嗎？

而犧牲觀塘藻礁，「一桃救三市」的主角鄭文燦，為自己的反覆撇清「從來沒答應大潭列為藻礁保護區」。翻出鄭文燦選前承諾：「對未來的整個桃園縣沿海的地區，我們希望，自然的地景也能夠暫時指定為自然保留區。」請問鄭文燦，難道觀塘現在獨立了，不是桃園沿海了？親口說出的承諾，鄭文燦也能硬賴到底，這就是民進黨的風範。

再講近的，普悠瑪事故，司機責任當然要調查，但為什麼檢察官居然要聲押受傷中的司機員，又是誰有能力把司機吸毒緩起訴的消息，放給媒體？

台鐵局的結構性問題，不見得是民進黨的完全責任，但民進黨忙不迭的想要嫁禍司機員，這種作賊心虛才是最惡劣的。更不用說執政已經兩年多，居然還想把責任推給馬政府，這種沒擔當，當然會被人民看破手腳。

最後，就要講到跟一人公司簽千億MOU的林佳龍。林佳龍在區長群組，要求區長「放下手中較不重要的一般業務，增加時間全力投入組織動員行程」，被公開後輿論大譁，再以「區長就是小市長，要為政策辯護」來硬拗。在林佳龍的心中，小市長都可以「放下不重要的一般業務」來輔選了，那林佳龍這個大市長，豈非根本沒有把心思放在市政？

還有，我在台中的100輛「三問林佳龍」公車廣告，上路不到半天，就受到壓力全部拆光光，林佳龍矢口否認與市府有關；結果網友爆料，下廣告前一晚，林佳龍才跟公車業者有過餐敘，林佳龍無可抵賴，只好冷處理。

而最讓人笑到流眼淚的，是某顆倒楣的行道樹擋到林佳龍看板，被違法砍去枝葉；台中市政府說，是一位無聊男子，嫌看板擋到視線，「自動自發」找了吊掛機具來拆，跟林佳龍沒有關係。

這種故事林佳龍也編得出來，網友留言：「一個無聊的人，自動自發，然後請來吊車工人砍樹…，你們知道那樣一趟要多少錢嗎？」、「唬爛也要有個限度」、「把我們台中人當白痴啊！」已經有點分不清，林佳龍市府到底是在說謊話，還是講笑話。

從中央到地方，民進黨可以為了選舉說謊、抹黑、卸責到這樣的地步。沒看到韓國瑜在鳳山造勢的場子，高雄人已經怒吼了嗎？真的要問一句，民進黨是把人民當白痴嗎？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)