私娼新南向 萬華站壁如選妃

2018年10月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

新南向政策大亂象，過去就常有私娼站壁的台北市萬華，最近入夜後更有來自泰國、越南、柬埔寨和大陸的各國私娼，躲在小巷內排排站，任經過民眾挑選，看對眼就帶到附近的套房性交易，過程宛如後宮選妃，由於十分猖獗，警方更是抓不勝抓。

10月初某日深夜11時許，識途老馬「小林」在桂林路小巷閒晃，沿途就有3、4名樣貌清秀、身材姣好的年輕女子站在路邊，雙方眼神交會後，小林朝其中一人輕輕點頭，以手比價確定後就隨著對方，走入不遠處的大樓內。

阿公店、護膚店 日夜接客

「這些妹妹來好一陣子了！」小林完事後表示，小姐很年輕也敢玩，不管2S、3P、無套，只要加錢都能談，收費便宜速戰速決，吃快餐15分鐘1500元，現在不景氣是很方便的紓壓管道，也讓大家「吃好逗相報」，不只大台北，連基隆、桃園都有人慕名而來。

據了解，這些越籍私娼背後都有特定集團接應，業者提供機票讓她們免簽來台；抵台後被安排住進特定的宿舍，白天可能被帶到應召站、護膚店工作；晚上約9點過後，就轉到萬華來「站壁」。

首罰僅1500元 抓不勝抓

附近居民抱怨，自政府主打新南向政策後，越南、泰國女子大舉來台，包括阿公店、護膚店、飲酒店都可看到她們的身影，現在更是直接來站壁，這些人根本不是來旅遊消費、是來賣淫撈金，實在很誇張。

北市警方雖定期掃蕩取締，像萬華警分局今年至7月為止，共查獲37件私娼違反社維法案，其中台灣女子16人、越南女子6人、泰國則有5人，但基層私下坦言抓不勝抓，「走了一批又來一批」。

警方巡邏經過，她們會一鬨而散，被攔到就拿出護照說是觀光客，晚上出來買消夜，真的被抓，社維法首次查獲只罰1500元，對她們不痛不癢，繳錢後就能離境。就業者來說成本極低，也才能源源不絕，搭著「新南向」的順風車，持續引進東南亞女子來台賣淫。

(中國時報)