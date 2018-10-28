艋舺娼桑史 東南亞妹站領本土

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中國時報
／台北報導

萬華區10多年前，站壁流鶯超過200多人，每天進出警局的私娼平均5、6人，資深刑警回憶，違反社維法裁罰9000元，當時私娼繳不出錢，就選擇到警局拘留所關3天替代，加上偷渡來台賣淫的大陸女子，所內人滿為患，曾經1天垃圾裝滿2大袋衛生棉，讓負責清潔的工友大喊吃不消。

早在日據時代，萬華就有紅燈區的規畫。國民政府遷台後仍有公娼館，直到1997年時任市長的陳水扁下令廢娼，大批娼妓轉至街頭變成流鶯，後來人老珠黃，又陸續出現大陸籍的女子賣淫，近一年來又逐漸被東南亞籍女子取代。

警方說，以前的台籍私娼，人人背後都有許多血淚故事，有的要撫養殘障兒子、有的則是雙親重病，也有經歷不幸婚姻，淪落賣淫的主婦，當然也有很多年紀漸長，被中山區酒店「打槍」，輾轉到此討生活的小姐。

當時抓到賣淫要罰9000元，很多私娼沒錢交，只好選擇被拘留，員警可憐她們，讓她們自行找時間報到，私娼通常都會選月事來時到拘留所關3天，也因此發生一天要清兩大袋衛生棉的往事。

警方說，當時還有很多高利貸集團，以日仔會形式放款給私娼，從中剝削敲詐，還不出錢，小弟就直接衝進套房，拖私娼出來痛毆，這幾年經持續掃蕩，現在都已不復見，時代變遷，取而代之的都是來自東南亞的年輕女子。

(中國時報)

私娼新南向 萬華站壁如選妃 同志遊行逾13萬人 創新高

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