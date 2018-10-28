同志遊行逾13萬人 創新高

「2018台灣同志大遊行」27日在台北舉行，遊行隊伍舉起大型彩虹旗，繞行景福門。參與民眾與表演者聚集在凱道，氣氛熱鬧宛如嘉年華。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

第16屆台灣同志遊行27日在凱道登場，參與人數破13萬人，創歷年新高。遊行路線分為三條，平權團體在途中設有多個拍照、打卡點，同時宣傳平權公投資訊。平權公投提案人苗博雅表示，期望民眾可以走出門投下「兩好三壞」，讓愛沒有局外人。

今年同志遊行主題「性平攻略由你說，人人18投彩虹」，遊行分為南、西、東三條路線。平權運動先驅祁家威身穿彩虹裝、手拿彩虹旗為隊伍領軍，他甚至爬上鄰近建築二樓，揮舞彩虹旗幟，現場民眾齊聲高喊平權，氣氛熱血沸騰。

亞洲最大同志基督教共榮會議「激揚Amplify」，邀請各國基督教牧師聲援同志。有牧師說「基督教應與弱勢走在一起」。亞洲第一位出櫃的牧師歐陽文風則說，同性戀並非疾病，每個人都有愛人與被愛的權利，期望教會能用愛接納、包容各族群。

苗博雅表示，平權團體預計11月公投日前再舉辦一場大型造勢盛會，將以音樂會等同樂性質活動呈現，鑒於還有許多民眾對公投資訊不甚清楚，平權團體也將持續在全台各地擺攤宣傳，呼籲民眾投下「兩好三壞」；對14、15平權公投案投下「同意」、對10、11、12愛家公投案投下「不同意」。

平權團體也在昨日的遊行路線中，設置許多打卡立牌，上面有「愛家不礙家，公投你我他」、「18歲可領公投票」、「1124返鄉公投」等標語，邀請參與遊行的民眾拍照、打卡上傳，透過標籤「讓愛沒有局外人」，更有效、廣泛地宣傳公投相關訊息。

(中國時報)

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