結石急診 扁憂無法為兒站台 網友酸苦肉計

2018年10月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林欣儀 ／高雄報導 ／高雄報導

前總統陳水扁身體抱恙27日在臉書透露，因輸尿管結石，到高雄長庚醫院掛急診，憂心出不了院，無法參加兒子陳致中今（28)日競選總部成立晚會，扁直呼是「同病相連，還是父子連心？」，但有網友質疑是苦肉計，陳致中則說平常心以對，把自己工作做好就好。

台中監獄審酌陳水扁與陳致中的父子親情關係，基於家庭溫情、家長祝福，認為其情可通融，同意扁參加兒子競選總部成立大會。但必須遵守「不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」的四不原則。

最新一集「新勇哥物語」提到，阿扁前天一早肚子痛，又吐又冒冷汗，直到中午還沒緩解，經聯絡人在國外的主治醫師，緊急請長庚醫院安排掛急診，確診輸尿管有1顆長0.4公分、寬0.25公分的結石在搞怪。

陳致中說，原本父親昨天出院，但早上又復發，目前仍住院治療，今晚不確定能否出席晚會，身為兒子的他當然希望爸爸能替他披上候選人彩帶，能否出席情況未明朗。

陳致中透露，20年前爸爸也曾發病過，這次不知是壓力太大，還是水喝太少，結石1顆在腎、1顆在輸尿管。先前他也出現結石，現在狀況較好，每天強迫自己喝2、3000c.c.的水，希望選前倒數時刻，結石不要來作怪。

阿扁父子近來接連因結石住院，引發各界關注，更有網友質疑是苦肉計催票。對此，陳致中回應，反正就平常心，自己把工作做好，選戰倒數計時，沒有其他想法，老話一句「選舉沒師傅，全靠自己打拚」。

(中國時報)