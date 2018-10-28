結石急診 扁憂無法為兒站台 網友酸苦肉計

友善列印
中國時報
／高雄報導

前總統陳水扁身體抱恙27日在臉書透露，因輸尿管結石，到高雄長庚醫院掛急診，憂心出不了院，無法參加兒子陳致中今（28)日競選總部成立晚會，扁直呼是「同病相連，還是父子連心？」，但有網友質疑是苦肉計，陳致中則說平常心以對，把自己工作做好就好。

台中監獄審酌陳水扁與陳致中的父子親情關係，基於家庭溫情、家長祝福，認為其情可通融，同意扁參加兒子競選總部成立大會。但必須遵守「不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」的四不原則。

最新一集「新勇哥物語」提到，阿扁前天一早肚子痛，又吐又冒冷汗，直到中午還沒緩解，經聯絡人在國外的主治醫師，緊急請長庚醫院安排掛急診，確診輸尿管有1顆長0.4公分、寬0.25公分的結石在搞怪。

陳致中說，原本父親昨天出院，但早上又復發，目前仍住院治療，今晚不確定能否出席晚會，身為兒子的他當然希望爸爸能替他披上候選人彩帶，能否出席情況未明朗。

陳致中透露，20年前爸爸也曾發病過，這次不知是壓力太大，還是水喝太少，結石1顆在腎、1顆在輸尿管。先前他也出現結石，現在狀況較好，每天強迫自己喝2、3000c.c.的水，希望選前倒數時刻，結石不要來作怪。

阿扁父子近來接連因結石住院，引發各界關注，更有網友質疑是苦肉計催票。對此，陳致中回應，反正就平常心，自己把工作做好，選戰倒數計時，沒有其他想法，老話一句「選舉沒師傅，全靠自己打拚」。

(中國時報)

同志遊行逾13萬人 創新高 台中火力發電廠 水下吊樁1死1失…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。