台中火力發電廠 水下吊樁1死1失蹤

2018年10月28日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中火力發電廠出水口發生工安意外！李姓水下作業員吊樁時失聯，岸上同事陳姓男子下水尋找，也一起失聯，因現場水流湍急、救援不易，經由水底攝影機發現李男緊貼涵管，透過吊掛止水塊阻擋水流，晚間將他帶上岸，已氣絕身亡、陳男仍未尋獲。

台電指出，27日上午進行二號發電機組大維修作業，外包商在出水口處進行止水塊吊掛工程，1名工人下水後未再上岸，另名工人緊接著下水查看，也失去聯絡，現場人員趕忙通報消防隊協助搜救。因現場海流湍急，台中港務消防隊派遣潛水搜救員無法下水；空勤總隊也派出直昇機搜尋海面、海巡出動巡防艇，仍無所獲。

搜救人員指出，兩人進行水下吊樁作業，63歲李男身上繫確保繩、戴著蛙鏡及呼吸器下水，1小時後，吊掛第17塊止水塊上岸時，岸上68歲的陳男拉繩時卻無回應，他趕緊下水尋找李男，2人卻相繼失聯。

下午4時許，搜救人員透過水底攝影機，發現李緊貼涵管，確保繩已鬆脫，但靠岸上壓縮機供應空氣的呼吸管仍在，陳男的呼吸管咬嘴已脫落被拉上岸。因出水口水流湍急，潛水員難下水搜救，晚間7時許，現場吊掛止水塊，阻擋周邊水流後，潛水人下水將李帶上岸，惟已氣絕身亡，家屬見狀傷心欲絕，目前仍在尋找失聯的陳男。

(中國時報)