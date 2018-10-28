台中火力發電廠 水下吊樁1死1失蹤

友善列印
中國時報
／台中報導

台中火力發電廠出水口發生工安意外！李姓水下作業員吊樁時失聯，岸上同事陳姓男子下水尋找，也一起失聯，因現場水流湍急、救援不易，經由水底攝影機發現李男緊貼涵管，透過吊掛止水塊阻擋水流，晚間將他帶上岸，已氣絕身亡、陳男仍未尋獲。

台電指出，27日上午進行二號發電機組大維修作業，外包商在出水口處進行止水塊吊掛工程，1名工人下水後未再上岸，另名工人緊接著下水查看，也失去聯絡，現場人員趕忙通報消防隊協助搜救。因現場海流湍急，台中港務消防隊派遣潛水搜救員無法下水；空勤總隊也派出直昇機搜尋海面、海巡出動巡防艇，仍無所獲。

搜救人員指出，兩人進行水下吊樁作業，63歲李男身上繫確保繩、戴著蛙鏡及呼吸器下水，1小時後，吊掛第17塊止水塊上岸時，岸上68歲的陳男拉繩時卻無回應，他趕緊下水尋找李男，2人卻相繼失聯。

下午4時許，搜救人員透過水底攝影機，發現李緊貼涵管，確保繩已鬆脫，但靠岸上壓縮機供應空氣的呼吸管仍在，陳男的呼吸管咬嘴已脫落被拉上岸。因出水口水流湍急，潛水員難下水搜救，晚間7時許，現場吊掛止水塊，阻擋周邊水流後，潛水人下水將李帶上岸，惟已氣絕身亡，家屬見狀傷心欲絕，目前仍在尋找失聯的陳男。

(中國時報)

結石急診 扁憂無法為兒站台 網友… 捏造員林流水席 罰款$3500

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。