捏造員林流水席 罰款$3500

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中國時報
／台北報導

今年8月間網路上流傳一段淹水吃喜宴的「流水席」影片，當時適逢中南部大雨成災，影片標註發生地在彰化員林，彰化縣政府澄清影片來自大陸，警方循線找到發布影片的呂姓男子，依違反社會秩序維護法移送士林地院內湖簡易庭，法官審理後，認為呂男散布謠言足以影響公共安寧，裁定罰款3500元。

8月間中南部大雨成災，彰化縣員林市多條街道淹水，臉書社群網站有人轉傳分享一段內容誇張的影片，影片中有群民眾在大雨中站在淹水的椅子上吃流水席，還指地點在員林，影片還註解「大家有看過流水席嗎？！請看看網友傳來的昨天（2018/8/15 ）在員林的正港流水席」。

呂某到案後辯稱，他在LINE通訊軟體群組看到影片，剛好新聞報導彰化員林淹水，就以為是員林，覺得好玩就上傳臉書。

法官認為，所謂散佈，是散發傳布於公眾之意，主觀上及客觀上都以語言或文字等意思表示，將不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字等傳播方式將謠言散發傳布於公眾，且該散佈謠言的內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌。

呂某的影片有21則留言、916則分享、6萬次觀看，且被媒體引用報導，使人心惶惶誤認該地區有淹水之情，且呂自承對該謠言未盡基本查證義務，確已違反社維法「散布謠言足以影響公共之安寧」規定，裁罰3500元。

(中國時報)

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