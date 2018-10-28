鼓鼓更衣 阿婆裝忙偷看

鼓鼓近日忙著準備新專輯。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導
鼓鼓（右二）昨出席健達繽紛樂活動，和粉絲開心相見歡。（盧禕祺攝）

鼓鼓27日出席巧克力品牌健達繽紛樂代言活動。他成功瘦身6公斤，目前約62公斤，身上也多了不少肌肉線條，他最近重拾衝浪，笑說海邊的比基尼辣妹身邊都有壯漢作陪，沒能有豔遇機會，但他有時候會直接在路邊換上衝浪的衣服，路邊的阿嬤都會一邊裝忙，一邊猛看他的身材。

鼓鼓忙創作新專輯，幾乎足不出戶，最高紀錄曾7天沒出門，都在家叫外賣或是吃巧克力度日。他預告這次專輯將有不少甜蜜情歌，是他看電影時所迸發的靈感，被問到最近看了哪些電影，他竟回答：「《與神同行2》吧！」當場被虧真的太久沒出門，看電影的進度太慢了。他也自嘲：「我真的沒什麼通告，太閒了。」被問到會不會趁最近比較有時間，悄悄完成終身大事，他連忙撇清：「沒有啦！有的話會跟大家說啦！」

他很愛吃巧克力，接到代言後，開心說終於可以巧克力吃到飽，甚至靈機一動，想到可以在即將到來的萬聖節玩「不給糖就搗蛋」遊戲。

演唱會扮南瓜人

平常沒有過節習慣的鼓鼓，透露過去僅有的兩次扮裝，一次是在香港演唱會上扮成南瓜人，另一次則是在任賢齊生日演唱會上，他扮成《航海王》的主角魯夫。而緋聞女友大元下個月過29歲生日，被問到打算送什麼當禮物，他也妙回：「送巧克力呀，我有很多。」

(中國時報)

林宥嘉跨年夜停工陪妻小

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。