鼓鼓更衣 阿婆裝忙偷看

2018年10月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

鼓鼓（右二）昨出席健達繽紛樂活動，和粉絲開心相見歡。（盧禕祺攝）

鼓鼓27日出席巧克力品牌健達繽紛樂代言活動。他成功瘦身6公斤，目前約62公斤，身上也多了不少肌肉線條，他最近重拾衝浪，笑說海邊的比基尼辣妹身邊都有壯漢作陪，沒能有豔遇機會，但他有時候會直接在路邊換上衝浪的衣服，路邊的阿嬤都會一邊裝忙，一邊猛看他的身材。

鼓鼓忙創作新專輯，幾乎足不出戶，最高紀錄曾7天沒出門，都在家叫外賣或是吃巧克力度日。他預告這次專輯將有不少甜蜜情歌，是他看電影時所迸發的靈感，被問到最近看了哪些電影，他竟回答：「《與神同行2》吧！」當場被虧真的太久沒出門，看電影的進度太慢了。他也自嘲：「我真的沒什麼通告，太閒了。」被問到會不會趁最近比較有時間，悄悄完成終身大事，他連忙撇清：「沒有啦！有的話會跟大家說啦！」

他很愛吃巧克力，接到代言後，開心說終於可以巧克力吃到飽，甚至靈機一動，想到可以在即將到來的萬聖節玩「不給糖就搗蛋」遊戲。

演唱會扮南瓜人

平常沒有過節習慣的鼓鼓，透露過去僅有的兩次扮裝，一次是在香港演唱會上扮成南瓜人，另一次則是在任賢齊生日演唱會上，他扮成《航海王》的主角魯夫。而緋聞女友大元下個月過29歲生日，被問到打算送什麼當禮物，他也妙回：「送巧克力呀，我有很多。」

(中國時報)