大S愛美不要命 曾吞凝血劑

大S昨出席保養品品牌快閃活動，氣色很好。（蘇蔓攝）

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中國時報
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大S 27日出席保養品快閃活動，談到之前上中天《真相吧！花花萬物》節目曾自爆吃凝血劑達到美白效果，她表示，當初為了愛美不要命，後來發現凝血劑會要命就沒再吃了。

大S說婚後生了1兒1女，身材始終無法回到從前模樣，老公汪小菲以前會用激將法，每天摟她腰問她吃了什麼？發現有麵條就叫她別吃，緊迫盯人到讓她想用膠帶黏住老公的嘴。後來找了營養師調整飲食，讓身材慢慢瘦下來，她才知道減肥不能一下瘦太快，因為看起來會更老、有紋路，所以現在減肥不再設定自己一定要瘦到當紙片人，目標再減1、2公斤即可。

大S因為自己工作關係，所以不希望小孩當藝人，在家也從不讓小孩看卡通以外的電視節目，之前有電視台邀約小孩上實境節目，她一概拒絕。

偷看女兒化妝

除了不讓兒女看「有真人」的電視節目外，就連巧虎書中的示範，也與她的教育理念有衝突，因為這個原因，讓原本要訂閱給小孩看的童書變成自己看，看過之後再仿效巧虎教育小孩，為孩子的教育嚴格把關。

她透露，日前曾偷偷窺視女兒在梳妝台附近，隨手拿了她的化妝品化妝，但女兒從來沒看過她怎麼化妝，等到出聲時，女兒竟已完妝，讓她滿頭問號，女兒到底怎麼辦到的。

滿口媽媽經的她，以前總愛買衣服給小S的女兒，卻被小S與老公嫌她買的衣服是道具服，現在4歲的女兒看了卡通也想穿公主裝，發現媽媽都會買給她，所以每次看完卡通都要買同款的公主裝，讓她忍不住酸自己「自作孽」。面對將至的萬聖節，「萬聖節更夭壽，平常很難買到，要躲都躲不掉。」

(中國時報)

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