炎亞綸 遭歌迷誤會好心痛

2018年10月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

炎亞綸27日在台北舉辦簽唱會，萬聖節將屆，他昨也打扮成「死侍」，穿上一襲緊身服裝，下半身的「鵰形」原形畢露；近日他在IG抒發負面情緒，「最心痛的莫過於被自己在意的人質疑」，昨他解釋有歌迷誤會他變得不在乎歌迷想法。

炎亞綸無奈說，「我的確有改變對粉絲的策略，像是在機場時他們沒秩序，我就會完全不跟他們講話，我不反對接機，但如果造成混亂讓其他人不便就不行。」但他對此不想多做解釋，也不擔心粉絲流失，坦然說：「那也沒辦法，我做好我自己要做的就好。」

不過他事後有私訊該粉絲，主動展開溝通，「對方沒有要指責我的意思，只是希望我藉由當時的機會講出內心想法，但我認為短短2、3分鐘不可能講完。」

為粉絲辦生日會

他覺得粉絲和藝人關係微妙，有時希望像朋友，有時又想要當情侶，較少人會關注作品，「粉絲和偶像之間滿難拿捏中間分寸，是滿難的功課。」

炎亞綸自曝國中時也曾發生過被誤會用橡皮筋彈老師的頭，當下他也沒解釋，就這樣被誤會半學期，他笑說：「可能也是因為我平常沒那麼乖，被誤會也是有跡可循。」他認為清者自清，後來真正搗蛋的同學向老師自首，才解除老師的誤會。他也說小時候生日常碰到假日，所以一直不太愛慶生，但為了粉絲，今年還是會辦生日會。

(中國時報)