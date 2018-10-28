黃小琥「遊行要水水」聲援同志

2018年10月28日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 蔡琛儀 報導

黃小琥預先錄影片替同志遊行做了愛的小叮嚀。（取材自臉書）

林俊逸也在臉書發文聲援遊行。（取材自臉書）

艾怡良（右）趁工作空檔抓了路人合照隔空聲援遊行。

李德筠昨在同志遊行演出。

2018年台灣同志大遊行27日登場，約有13.7萬人走上街頭，國片《紅樓夢》男釵們連2年力挺，在西門町發起快閃活動。今年遊行主題是「性平攻略由你說．人人18投彩虹（Tell Your Story，Vote for Equality）」，陳彥名被問到對這次遊行的主題看法，堅決地說：「讓我們以對的方式支持同志朋友。」

陳彥名認為「結婚」這件事本就不該由多數人決定，「這已經剝奪他們基本人權了。」認為既然已被提出討論，就該獲得重視。蔡力允說：「結婚是每個人的權利，不應該因為性向而有差別，即使對象是同性。」唐綸覺得人們常因為不了解而產生歧視，「所以才需要教育，讓大家更了解同志、理解他們」，齊呼籲年滿18歲朋友，11月24日返鄉公投。

李德筠獻唱給能量

《紅樓夢》男釵們吸引許多民眾合照，其中有位媽媽聽到《紅樓夢》是同志電影，不但不怕影響小孩，還主動拉小孩索取照片，媽媽說：「很想帶女兒一起看同志電影，讓她提早認識多元世界，可惜電影是限制級，所以在她還小的時候，我帶著她一起參加同志遊行。」

黃小琥昨無法到場，不忘在遊行前，錄影片為大家加油打氣，打趣說：「有5大注意事項請大家配合，補充水份，喝水時要帥帥的；有另一半同行，手要牽得緊緊的；被搭訕要笑笑的喔；妝尬水水，參加遊行打扮要美美的；一整天要平平安安的。」

黃小琥同門師弟林俊逸也因演出舞台劇無法到場，先在臉書發文聲援；艾怡良則趁工作空檔，在路邊抓了個路人合照隔空聲援；同志女歌手李德筠則上台演出，獻唱和導演周美玲合作的歌曲〈我的世界沒有孤寂〉，感性表示，以往都是默默在台下遊行，這次決定站在台上，帶給眾人能量。

(中國時報)