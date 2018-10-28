踩場《夢想的聲音》丁噹出馬導師嚷退賽

丁噹以新人之姿，現身《夢想的聲音》飆嗓。

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中國時報
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丁噹（左）後來選了胡彥斌討教。

丁噹26日以「新人」之姿亮相浙江衛視《夢想的聲音》舞台，獻唱經典歌〈我愛他〉和改編胡彥斌的〈紅顏〉，成功討教導師胡彥斌。她先前曾在新馬版《好聲音》《The Voice 決戰好聲》擔任導師，這次則轉行來當學員，現場四位導師見到這位「導師級學員」，紛紛笑稱壓力大到「想退賽」。

在選擇導師討教的情節，王嘉爾直言：「你的聲音我每天晚上都想聽。」胡彥斌更是說她把《夢想的聲音》第三季的起點訂得太高。看到四位導師互相「推托」，丁噹笑說：「因為我家在浙江，而胡彥斌住上海，我們住得很近，所以我選胡彥斌。」

為節目改造服裝

丁噹演唱胡彥斌的經典作品〈紅顏〉，編曲加入搖滾元素，歌曲前半部分以她特有的女中音，詮釋一個等待丈夫出征歸來的妻子，後半融合搖滾唱腔，高亢的歌聲展示了丈夫戰場歸來的心情，她還特別準備了一襲中國風刺繡紅裙，自己動手改造服裝，使其能更加凸顯歌曲的意境。

談及演唱前的感受，丁噹笑說：「當我站上升降台的時候都很緊張，連呼吸都特別急促，在休息室的時候我緊張到只能不停找各種事情做。」她雖自己也當過導師，「以前一直叫學員不要練得太猛，但現在自己卻一直練習，經紀人還一直反覆提醒我不要這樣。」她也說，這是出道以來第一次在自己家鄉的電視台唱歌給大家聽，很開心能有這樣的機會。

(中國時報)

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