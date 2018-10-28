桂綸鎂頂著針眼挺《小死亡》

桂綸鎂昨忍著針眼不適，出席監製短片的首映。

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中國時報
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桂綸鎂（左）開心摟著陸弈靜，分享拍片趣事。

「高雄拍」短片計畫27日在高雄電影節登場，《情色小說》、《小死亡》、《再會！方舟》、《四十四隻石獅子》接連放映。《小死亡》監製桂綸鎂（小鎂）原訂出席，後來因工作關係無法到場，沒想到最後一刻她還是戴著墨鏡驚喜現身，即使長針眼還是力挺監製處女作。

小鎂解釋《小死亡》的片名蘊含「小高潮」涵義，在法文裡高潮也可以同時解讀為「短暫的死亡」。不過女主角陸弈靜在片中可沒高潮，演出被生活壓抑到喘不過氣、狂哈菸的清潔婦；值夜班時，遇見卿卿我我的年輕酒客，直擊他們解放身體與情慾的場面，燃起她在沉悶陰鬱的中年奇異的出口。

被問最難演的部分，是向枕邊人求歡不成？還是哈菸哈很大？陸弈靜覺得哈菸比較辛苦，因「劇組都讓她抽假菸」，「是用羅勒捲菸，菸非常難抽！」

饒星星為戲激瘦

獲金馬3項獎提名的國片《小美》，導演黃榮昇率演員饒星星出席。饒星星為飾演問題少女「小美」，體重直落到36公斤，饒星星表示，導演曾叫她把自己想成「下水道爛掉的死魚」；她在片中和劉冠廷有激情床戲、挑戰多Ｐ，兩人全裸入鏡，只遮重點部位，饒星星沒想太多就拍了，「有先跟爸爸溝通，拍的時候很折煞人！」電影12月1日在台上映。

吸菸有害健康

(中國時報)

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