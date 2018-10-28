呂士軒邱比 抱2獎金音贏家

2018年10月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

韓國歌手張基河昨和艾怡良合體頒獎。

第九屆金音獎頒獎典禮27日於台大體育館舉行，艾怡良昨和來自韓國的樂團「張基河與臉孔們」主唱張基河，合體頒發「最佳創作歌手獎」以及「海外創作音樂獎」，艾怡良在台上得意說：「張基河說他覺得我的歌以及我的人，很美。」她問到張的創作技巧，張基河大秀台語妙回：「歡喜就好。」

艾怡良昨受訪表示，覺得張基河很有才華，而且對方講台語也沒有腔調，英文也很好，所以兩人私下聊了不少。她也透露一直在閉關準備新專輯，目前已完成一半的創作，希望能在今年推出。

今年金音獎以「Re-Build 破格重建」作為主題，入圍5項的呂士軒連摘「最佳嘻哈單曲獎」以及「最佳嘻哈專輯獎」，他笑說之後想好好放假，去東京旅遊。他的爸爸因中風仍在復健中，且做了氣切導致無法說話，孝順的他每周都回家陪爸爸，這次因要參加頒獎，也有提前告知爸爸。邱比也拿下「最佳創作歌手獎」、「最佳電音專輯獎」，並列大贏家。

20人大陣容揭幕

昨由龍虎門一手策畫的首場演出RAP N’ ROLL為頒獎典禮揭開序幕，三位饒舌歌手小人、大衛蕭、Dudu King帶領厭世少年、問題總部等樂手，率領近20人的超大陣容氣勢登台。前陣子甫宣布從警界退休的金曲歌王陳建年，昨也穿上原住民傳統服飾，和樂團Cicada合作，重新編曲詮釋陳建年的經典歌〈海洋〉。

而乱彈阿翔、黃玠、香港嘻哈團體大懶堂（LMF）及剛帶著新專輯回歸的Tizzy Bac等也輪番上台擔任頒獎嘉賓。

(中國時報)