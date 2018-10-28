《中時》×霹靂邀你共創經典

2018年10月28日 04:11 中國時報 李承陽 報導

孝親獎影片

粉絲創作投稿大賽獎項優渥

抽獎獎品

參賽辦法

《中國時報》與霹靂布袋戲合作「霹靂藝世界」屆滿周年，回顧這一整年，經歷無數的經典時刻，期間嘗試把霹靂人物當成受訪者，將素還真和素續緣請出戲台採訪，跳脫劇本，暢聊方框外的父子情，而素還真一句：「有子如此，夫復何求。」更讓戲迷看見布袋戲偶更立體的一面。明起本報與霹靂將舉辦為期1個月的徵稿活動，得獎作品將刊載於「霹靂藝世界」版面，與粉絲一同分享我看、我想、我畫霹靂藝術的喜悅。

《中時》也曾專訪霹靂世界裡的「虎妻」公孫月，以她對老公蝴蝶君馭夫之道，開示去年周遊（阿姑）驚傳離婚，轟動一時的影劇新聞，當時公孫月笑虧蝴蝶君：「哪是什麼冷血殺手？還不是都在裝酷！ 」讓人會心一笑，原來殺人不眨眼的冷血刺客蝴蝶君，也有踢鐵板的時候。

透過訪談貼近霹靂

今年母親節，中時也製作「經典好媽咪」專題，點出風采鈴、妖后、戢武王的母愛光輝，在母親節前夕讓戲迷們重溫角色的故事，也能想到母親的偉大；另外，過年專題邀請素還真、一頁書帶逛霹靂精品店，用側寫方式，展現各路英雄們血戰武林外的生活事。

一年來，《中時》用各種角度貼近霹靂，參與「還真30」全系列活動，率先揭開了籌備中的電影《素還真》，帶出霹靂系列宇宙的開頭；在霹靂藝術科幻特展裡找出新劇集《刀說異數》的彩蛋，亦在展區「魔吞十二宮」一一專訪每位設計師，讓角色走上時尚伸展台。

霹靂指南大獲好評

《中時》跟霹靂玩出許多新花樣，不僅讓戲迷更了解角色，也讓這個本土老牌IP有更多新粉絲投入，這一年，所有霹靂的美食、音樂、活動、劇透無一錯過，從影像躍然紙上，成為舊雨新知每周日期待的一份「霹靂指南」。

為了回饋粉絲，《中國時報》邀請大霹靂國際整合行銷公司一同舉辦周年粉絲創作投稿大賽，霹靂布袋戲裡全部角色都可以成為創作的主角，粉絲們可為偶像創作新故事、新形象，桌布合成、插畫、四格漫畫等不同形式都歡迎投稿，獲勝作品將刊登於《中國時報》，還可以抽多項精美好禮。

(中國時報)