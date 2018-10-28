鬼獄征途倏開天山奇象再現

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中國時報

魔始滅界的起點，不再清聖的雲海仙門，劍宗長日錕鋙，偕同風月莫容強勢拜會，面對兩名舊識，魔始不改一貫性格，語帶尖刺，針鋒相對，先要揭露風月莫容的謎樣身世，再則追憶與劍宗年少輕狂的過往，樂於興驚濤、造混亂的魔始，將牽動兩大劍者的未來走向。

樂尋遠組織正道群俠，強攻閻羅鬼獄，一代氣宗翹楚，獨對鬼獄六名大將，斃三退三，穩占上風，同時，改造再出的冽紅角，單刀守關，未及眨眼間，同時劃傷六名高手，雙強對決，樂尋遠、冽紅角，誰能技高一籌，取下勝果？

寰宇鬥奇，再開新局，天器之主意琦行、魔業天器之主倚情天，注定一決的劍者，宿命難解的一戰，更將決定混沌五氣的最終歸屬，竹林之內，劍氣縱橫、劍意昇華，以至不死不休的地步，極端的一招過後，兩人竟各自斷臂，不支倒地！

掌劍峰內，造化心劫，葉小釵為鍛鑄坎離雙器，心懷最深的念想，引導雙鐵成形，最初的刀狂劍癡，最難忘的師徒恩情，以陰鳳刀、紫凰劍為原形，灌注心與力的結晶，霎時火焰刀芒與水流劍氣充盈整個劍盧，赤青雙氣，匯聚成紫色鳳凰，同時葉小釵自身佛氣沛然而發，一切宛然天山奇象重現！欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第37章：聖行無悔；第38章：劍者悲曲。

(中國時報)

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