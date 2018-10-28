GIRL愛女生11月號搶先看－阿喜少女時代 韭菜鍋貼展開畸戀

2018年10月28日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

阿喜透過表演舞台劇展現自己的演技。（石智中攝）

搞怪女孩阿喜不僅行為、想法天馬行空，連戀愛對象都要選怪咖，「吸引我的人，往往要從我對他感到厭倦開始。」她談過最久的一次戀愛，從國中的基測衝刺班，一直到大學一年級，暗戀對方長達5年，名義上在一起8個月，實際交往不到100天。

阿喜被這位前任男友吸引，是因為當時兩人在同一個衝刺班，座位一前一後，「那時候他在教室裡吃韭菜鍋貼，味道超重，我轉頭想對他翻白眼，結果就被煞到了。」此後她把對方取名「四海遊龍」，展開長遠的追男計畫。

自嘲像恐怖情人

阿喜形容那些年自己超想談戀愛，快達到「恐怖情人」、「畸戀」的狀態，「我就是硬要跟四海遊龍有交集，以前放學都是我爸爸來接我，後來為了跟蹤他，叫我爸不要來，還對我爸發脾氣。」甚至為了宣洩沒人知道的愛意，瘋狂寫日記本，一季就寫了3本，「我每天都寫日記給那個男的，覺得他好怪好有才華，好像周星馳，一直都是自己在跟自己談戀愛的感覺。」

後來男方在高中交了女朋友，當時的少女阿喜一時斷了魂，自怨自艾說：「人家門當戶對，建中配北一女，在一起最適合。」還在畸戀日記本上寫下超沒邏輯的情詩《海馬》，「那時候覺得自己就像美人魚，犧牲自我變成泡沫，取名《海馬》是一種隱喻，不想太直接。」

在MSN等男友上線

阿喜高中念女校，得知暗戀對象有女友後，開始參與班上的聯誼活動，「我們班有一個女生擔任類似公關的職務，把大家找齊以『功課上交流』的名義跟男生聯誼。」因為她多話，往往都被分到跟沉默寡言的男生配對，交了很多朋友，心卻還是沒能離開那位四海遊龍。

直到阿喜升上大學，對方決定重考，心灰意冷之際男方終於主動向她告白，「剛在一起的時候我每天傳3封簡訊給他，後來他說要專心衝刺重考，就變成1天1封，之後他開始沒回，我還寫信放在他家信箱。」兩人在一起的8個月裡，除了暑假陪他搭公車去南陽街補習，再自己坐車回家的記憶，阿喜也不記得其他行程。

暑假過後前男友逐漸消失，阿喜找不到人，就每天守在MSN前，「我先封鎖他，這樣他就看不到我上線，他一上線我就解封鎖，馬上去攔截他。」最後兩人在網路上提了分手，多年的單戀史也畫下句點，她有感而發：「想像的時候跟在一起的時候果然不一樣啊。」精彩內容全文請見11月1日出刊的11月號《愛女生》雜誌。

(中國時報)