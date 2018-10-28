板橋大遠百大回饋

板橋大遠百周年慶開跑首日，由遠東百貨總經理徐雪芳（後排中間白衣）、營運長林彰豊（後排右三）、板橋區總店長施智耀（後排右二）領軍造勢。圖片提供板橋大遠百

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中國時報
報導王儒哲

板橋大遠百周年慶即日起～11/13正式起跑，預購期間化妝品為主要成長動能，加上氣候因素，冬衣外套、冬被、寢具皆出現搶購人潮，來客率提升10％。今年除了價格優惠、商品齊全外，更祭出旅遊渡假抽獎。10/25～11/25於全館單筆消費滿5000元即可參加「新加坡來回機票」以及「台北新板希爾頓酒店」住宿抽獎機會，買越多中獎機會越高。

周年慶給消費者滿千送百系列活動，依舊強勢而有魅力，獨家推出14大銀行超級享5％回饋。當日分六期刷滿5000送250。活動期間（即日起～11/13）全館百貨服飾／名品累計消費滿5000送500、男／女／童裝單筆刷8800再加送200。化妝品單筆2000送200、滿8800再加送200。大家電單筆滿萬送1000。首12日（10/25～11/5）於國際精品單筆消費滿萬送1000，堪稱業界最高18％回饋震撼登場！全台搶瘋蘋果商機，首度推出數位3C單筆分六期享6％回饋。

板橋大遠百也引進全館9成新北獨家品牌，包含服裝、皮件、飾品及香水類，達集客效益。引進「Y-3」時尚運動品牌，背包MOBILITY，推薦價1萬8880元。「MINOSHIN」緣自義大利的低調質感，毛領拉鍊大衣，推薦價21萬8500元。專為皇室名人調香的頂級英國香水「Penhaligon’s潘海利根」擁有兩面英國皇家勳章的加持，The Blazing Mister Sam淡香精，推薦價9800元。素有「小CK」之稱「CHARLES & KEITH」都市手提包，推薦價2790元。「EAMPORIO ARMANI」整合旗下Armani Collezioni，為新北市的獨家店型。

(中國時報)

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