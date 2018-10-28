頂級粉紅鑽祖母綠登台展示

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導魏嘉虹

10克拉枕形車工粉鑽戒指，附GIA原版證書；價格店洽。圖片提供鑽石銀行

1.87克拉祖母綠彩鑽戒指，附GIA、GGTL原版證書。斐儷珠寶特展價336萬元。圖片提供鑽石銀行

7.10克拉哥倫比亞未泡油水滴形切割祖母綠戒指，附Gubelin原版證書，斐儷珠寶特展價1610萬元。

在股票與外匯市場劇烈波動之際，許多投資者注意到穩定增長的「投資性珠寶」有作為資產配置的優勢。鑽石經過5年的空頭市場，已在去年第四季開始出現正向且明確的反彈訊號，光在今年2月1克拉的交易價格就提高了7％。而近年來國際重要拍賣公司屢拍出「天價」珠寶，彩鑽在蘇富比、佳士得的拍價更不斷刷新歷史紀錄，相比一般金融商品，兼具收藏與配戴特性的珠寶對於金字塔頂的高資產投資者更具吸引力；又因為CRS日益嚴謹，身為濃縮貨幣最佳代言人的「珠寶」（尤其罕見的彩鑽與彩色寶石），已成為投資與避險的最佳工具。

Diamond Bank鑽石銀行自即日起至11月4日與斐儷珠寶FERRI Jewelry首次聯名舉辦「2018 頂級粉紅鑽亞洲巡迴展」暨「頂級未泡油祖母綠特展」，彙集全球前六大粉紅鑽與哥倫比亞祖母綠盤商，展出上百件頂級藏品。擁有「鑽石界好市多」之稱的Diamond Bank再次透過整合議價的平台優勢，實踐M2M（Mine to the Market「從礦場到市場」）的理念，蒐羅全世界拍賣會等等的粉紅鑽與祖母綠逸品，使台灣消費者可以享受到「低於拍賣會起標價」的價格，因售價遠低於珠寶店的進貨價，甚至吸引中南部的同行北上前來採購。

本次展品除了3顆超過10克拉粉紅鑽外，其中有一顆更達到粉紅鑽罕有的IF（完美無瑕）淨度，更一口氣展出超過30件市場從未曝光、大克拉、色澤濃豔、收藏等級的哥倫比亞未泡油祖母綠（Colombian No-Oil Emerald）；活動尚未開跑，自10月初起就已經受到市場熱烈詢問，並獲得國內幾位特定收藏家的關注。

本次Diamond Bank「2018 頂級粉紅鑽亞洲巡迴展」集結世界六大粉紅鑽盤商，透過大數據比價、議價後，祭出成立3年以來、本年度最強檔優惠─GIA 50分粉鑽項鍊 VS 淨度9萬9999元起，Light Pink心形粉鑽項鍊15萬9999元起（價格不含鑲工），現場還有橢圓、馬眼形等不同形狀供消費者選擇，非常適合即將到來的年末贈禮季節，即日起展出至11月4日，歡迎預約鑑賞。

活動資訊INDEX

★斐儷珠寶仁愛店

日期：10月25日（四）～10月30日（二）

地址：台北市仁愛路三段148號

時間：11:30～19:00

★晶華酒店

日期：11月1日（四）至11月4日（日）

地址：台北市中山北路二段41號

時間：11:30～19:00

★賓客皆可免費停車，鑑賞預約電話（02）2776-1177（採預約制）。

(中國時報)