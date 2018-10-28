麗寶樂園挺花博祭好康

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導柯佩芳

眾所矚目的台中花博11/3展開，麗寶樂園為響應市府至少800萬參觀人次的目標，鼓勵台中市民當主人，邀請大家到台中作客賞花博，特別推出「台中主場我作東 市民全面博幼價399元」分區限時專案，市民本人＋一名外縣市親友都可享全日票最低399元優惠；渡假區內的福容大飯店則獨家首創「花博AR主題房」、「花博宴」，兩人平日住房優惠7999元起，加價2000元即可升等入住限量「會動的花博主題房」，歡迎民眾賞花博、玩樂園、住飯店、逛Outlet、開賽車。

台中市是台灣第二大城，有近280萬人口數，舉辦花博，等於所有市民都是辦喜事的主人，一起開心為台中集客、待客，身為台中人的樂園，麗寶樂園率先回饋市民鄉親，11/3至11/18第一波指定優惠行政區域包含大甲、大安、清水、梧棲、龍井、沙鹿、大雅、大肚、南屯、西屯，本人持身分證明文件購票，大人小孩均一價只要399元，每人還可以帶一名外縣市親友享同優惠，讓市民扮演東道主，帶外縣市親友賞花博、玩樂台中，此外，位於花博主場地，緊鄰麗寶樂園渡假區的后里區、外埔區鄉親，則是享有11/3～12/28全檔期皆適用專屬優惠禮遇。

天空之夢摩天輪推套票

麗寶樂園渡假區表示，花博系列活動不間斷，除了市民專屬樂園優惠外，台中的地標天空之夢摩天輪現場也推出「摩天輪＋花博套票」，套票包含當日摩天輪搭乘券1張，花博門票1張，可暢遊3大花博園區，於展期間皆可擇一日使用，11/2前套票原價700元，早鳥5折只要350元，等於搭摩天輪免費贈送花博門票，後續套票價格則為450元、490元，越早買越便宜，更多花博相關優惠，請上麗寶樂園渡假區官網www.lihpaoresort.com查詢。

(中國時報)