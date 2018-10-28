電競產業趨勢論壇探討台灣新未來

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導郭子綺

台灣首度舉辦的國際級電競比賽─IeSF2018世界電競錦標賽，即將於11月9日至11日假高雄巨蛋登場。這場意義非凡的國際盛事，不僅象徵台灣電競運動全新的里程碑，更將全台電競產業的熱度，推向全新高峰。《中國時報》長期關注台灣電競運動與電競產業的發展，特別選在IeSF2018世界電競錦標賽開幕前（11月7日），假高雄市立圖書館總館，舉辦「電競產業趨勢論壇」，深度探討台灣電競運動與產業的現況與未來發展趨勢，歡迎民眾踴躍報名參加！

電競是當今全球最受矚目、發展最快速的產業之一，國際機構預估到2019年底，全球電競產值可達10億美元（約新台幣300億元）。全球最大的遊戲影音串流平台Twitch更指出，台灣電競人口達750萬人，在全球觀賞流量排名第5，台北、台中、高雄及桃園皆上榜Twitch全球城市排名流量最多城市。

關注台灣台灣電競運動與產業的現況與未來發展，11月7日舉辦的《中國時報》「電競產業趨勢論壇」，特別邀請IeSF2018世界電競錦標賽的主辦單位高雄市文化局局長尹立、台灣電子競技聯盟（TESL）董事長徐培菁、高雄立志中學電競經營科主任林士弘，以及樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎等電競運動官員、業界、學界以及選手，針對推動電競運動的官方角色、建構產官學連貫的電競產業鏈，以及選手養成與訓練等議題，深度交換意見。

高雄市文化局局長尹立出身設計界，曾任樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任，深厚的產學相關背景，讓他在上任後大力推動電競運動與產業，讓高雄市不僅成為首度參與IeSF世界電競錦標賽的主辦單位，更成為台灣電競運動發展最快速、最蓬勃的城市之一。

其他與談人，特別邀請到盡全力推展政府支持電競產業，讓年輕人有更穩固的電競平台的台灣電子競技聯盟董事長徐培菁，以及全台第一所獲准設立「電競經營科」的高雄立志中學電競經營科主任林士弘，以及帶領團隊多次在VR電競大賽奪牌的樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎，他們將從親身的經驗出發，分享電競課程規畫、產業接軌、選手養成與培訓所需的軟硬體配合與未來發展，為志在電競運動的青年學子排疑解惑。

《中國時報》「電競產業趨勢論壇」，即將於2018年11月7日下午2時，假高雄市立圖書館總館B1小劇場（高雄市前鎮區新光路61號）舉辦，活動自即日起接受報名，歡迎大眾踴躍參與。報名請洽（02）2308-7111～6889／6893（服務時間：周一至周五9:00～18:00），或上網goo.gl/ijy4SH。

(中國時報)