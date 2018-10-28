e便利通找SPA快速又輕鬆

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中國時報
報導溫碧盛
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SPA原文源自於拉丁文Solus Por Agua，意思是由水帶來健康生活，它的歷史可追溯到16世紀在比利時南方的阿德蘭絲森林，鎮上的人們利用泡山泉讓身體疲勞消除，也相信溫泉具有治療的效果。近數十年來SPA的發展，已提升到以休閒為主要訴求，結合按摩、美容、水療。從最早的泡溫泉開始，隨著時代的演進，逐漸增加了新的元素，懂得引用天然植物達到保健、治病、增進情趣的功效。型態上也增加了多樣性，滿足人類追求時尚的新鮮感，例如：腳底按摩、美甲修護、美容美體SPA、美髮沙龍等，從享受放鬆同時也追求達到健康與美麗，它已成為現代人的生活美學。

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近年來國人休閒觀念的提升，造就了休閒產業的發展，促進了休閒活動的多元化，再加上資訊科技的發達及個人健康概念的影響，養生館及SPA這一類的休閒活動產業如雨後春筍般的設立，

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隨著時代的演進，SPA紓壓逐漸演變成各式各樣不同的形態，有參照中國古法的足療按摩，美甲修護、美容美體SPA、美髮沙龍等，也從一開始的臉部及身體擴散到全身的各個部位，也從原本的療養及享受放鬆同時也追求達到健康與美麗，它已成為現代人的生活美學。在多元且繁忙的生活環境，您想動手指找到距離最近且能提供優惠訊息的店家？更多美容美體SPA店家資訊盡在e便利通， 趕快上來搜尋喔。

(中國時報)

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