蔣宗榮琉璃工藝 呈現佛像美

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導何志平

《一念慈悲》觀世音菩薩琉璃像，高100cm，寶相慈悲而莊嚴。照片提供竹工坊

《心若磐石》大願地藏王菩薩琉璃像，高70cm，純白透明如其心志。照片提供竹工坊

藝術典藏圈

佛造像以雕塑為主，故金屬、玉石、及木料等被廣為運用，少部份是採用燒製而成，如瓷釉類等。雖然燒製的佛造像因工藝極其複雜，暗刻細膩，但受限於燒製的爐具及技術，大部份無法燒製大型的佛造像。但拜近年來琉璃工藝大幅精進，已可以燒製出達二公尺的琉璃觀音像。

琉璃為佛教七寶之一，自古流傳因其「火裡來，水裡去」的工藝特點，被佛家認為是千年修行境界的化身。而佛教經典中，亦將「形神如琉璃」視為佛家修行者極高的境界。兩岸知名的琉璃工藝品牌、占台灣琉璃產值六成以上的「竹工坊」創辦人蔣宗榮指出，台灣的琉璃約在1995年受到民眾瘋狂的喜愛及收藏，那時的琉璃強調藝術性及唯一性，加上大型、多銳角或細條的琉璃藝品燒製不易，品相好且具意象性的作品，往往可以高價售出，可謂奇貨可居。不論是宗教，抽象風格，乃至現代藝術表現，受歡迎程度幾乎可和陶瓷藝品比肩。

蔣宗榮說，起初因琉璃的顏色比水晶剔透，又有琥珀及藍色等宗教氣息較濃厚的色澤可燒製，加上手工雕塑的佛造像既生動，寶相又莊嚴、樸實，讓觀者常興起法喜自在之感，所以相當受到宗教團體及特定族群的青睞。他說，市場最怕的就是跟風和仿製，快速擴張直接造成的影響是品質出現良莠不齊，便宜搶市也讓價格受到衝擊，讓產業處於混亂的狀況。不過，他認為往好處想是產業可以去蕪存菁發展，能存活下來的不是經濟規模夠、能開闢台灣以外市場的，就是能朝向藝術品創作或利基型商品的工作室，或者以品牌力來支撐經營的。

創造「形神如琉璃」藝品

持平而論，現在台灣能做出的藝術品等級的琉璃坊已寥寥無幾。蔣宗榮感慨地說，琉璃的投資與製程的門檻不算低，琉璃在到達經濟規模後，其美麗、耀眼及具質感的特性，再加上3D列印機的輔助，讓它在禮贈品產業大量運用，但逾一公尺以上大件的、藝術品等級的琉璃創作，仍要師傅們透過經驗來手工製作。他說，從設計圖發想後的原型塑造，到翻製矽膠模、蠟模，再經修整蠟型後灌注石膏，接著脫蠟、進窯燒結、出窯拆模，一直到最後的冷工處理等程序。每一道工序都是智慧和經驗的積累，每一個階段都是賦予琉璃生命的關鍵。

在880度高溫的窯爐中，既是錘鍊藝術的生命力，也是考驗琉璃師傅們的功力。2013年一場大火把蔣宗榮的機器、廠房及不少琉璃藝術品等化為灰燼，損失超過二千萬。當時的他萬念俱灰，不曾想十七歲入門打拚，轉眼三十個寒暑的戮力，怎會遭此惡夢般的火劫。後在農襌寺師姐的導引下接觸法鼓山，期望能追求心中的寧靜，化解及消弭徬徨的心。一次的參拜中，蔣宗榮抬頭望著西方三聖尊嚴的法像，在光線的折射中現出七彩神光，宛如琉璃般的聖潔、無垢。當下的他突然升起一股念頭，發願要燒製出這般莊嚴的大型琉璃佛像，也給他另起爐灶，堅持走回琉璃這條路的信念。

莊嚴的觀音像高逾一公尺

轉眼四年過去，台灣成為琉璃加工中心，設計及製造重鎮移往蘇州。蔣宗榮不忘當初發心，在爐具愈建愈大的過程中，他也開始燒製大型的琉璃佛像。今年中國最大的「廈門佛寺用品展」，竹工坊就展出一公尺高的各種琉璃佛像，有透明無瑕的觀音菩薩，有水藍潔淨的阿彌陀佛，還有琥珀光亮的大勢至菩薩。其形或坐或立，也有舉步或行進中的姿式，這樣形態不僅可以讓寺廟或在家居士請回供奉，甚至一般民眾也能從藝術品的角度放在宅中或公司欣賞。

看著莊嚴肅穆、澄淨祥和的琉璃佛像，問蔣宗榮會繼續燒製嗎？他神情堅定地說：「一定會。」他也表示目前75至100公分的琉璃佛像有近30尊，這些大部份會送往大廟宇讓民眾參拜與欣賞佛教藝術之美。至於未來，他正開始規劃建造更大的爐具，要燒出更大、更完美的琉璃佛像。他說，能否創作出超過二公尺以上的琉璃佛像，除了師傅的經驗外，就是爐具大小。他現在基於產能的需要會建造超過三公尺，甚至四公尺以上的爐具，希望未來能有機會和因緣，創作超過二公尺以上的琉璃佛像。

「琉璃」是一門藝術，和製壺、燒瓷的工藝大師並無二致，就算擺料經驗再豐富的師傅、現代科技控溫再精確，也要敲開石膏的剎那，才知道創作成功與否。或許，這就是蔣宗榮醉心、痴迷於琉璃的原因吧！

(中國時報)