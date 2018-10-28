台灣教育PLUS聯盟登陸參展

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導何志平

第二屆中國民辦教育校長職業化高峰論壇吸引來自兩岸三地上百家教育品牌參與。照片提供台灣教育PLUS聯盟

第二屆中國民辦教育校長職業化高峰論壇本月10日連續3天，在南京國際展覽中心隆重展開。這次的論壇除了有來自兩岸三地上百家教育品牌與優質教育項目參展，更有5000所以上培訓機構的校長與專家學者參與盛會。

這次受大會邀請代表台灣參展的貴賓中，以深耕教育多年，並於兩岸文教界頗具公信力的中華海峽兩岸文教業連鎖協會創會會長徐美媛，及「LETA樂他」大中華區營運總監陳建佑最受矚目。甫接任長江國際商會教育發展委員會主委的徐美媛強調，此次帶領「台灣教育PLUS聯盟」最頂尖的教育家與教學機構共襄盛舉，是希望能將教育與科學層面做到更多元並符合社會趨勢的跨領域結合，為每個孩子提供能夠有效認識自己、發展自我興趣、找到學習動機的最佳路徑。

運用多元測評發掘孩子的天賦

也將同步擔任長江國際商會教育發展委員會執行長的陳建佑則表示，「台灣教育PLUS聯盟」旗下的高端教育品牌「LETA樂他」，是透過learning學習、experiment實驗、thinking思考、action行動等4大概念，重新詮釋教育的意義。他說，系統化整合「全人教育」的理念，是運用UMB多元測評系統，發掘孩子的自我天賦與定向後，再從核心素養出發，讓素質教育結合基礎教育。

陳建佑強調，「LETA樂他」是以孩子為主角，培育思考、觀察、創造、表達、應變、抗壓…等核心能力，並透過自然科學實驗培養科學素養，結合國立台灣師範大學的「遊中學科學」桌遊教育，讓體制內外的教育相輔相成。

他說，「LETA樂他」以新三語教學「中文+英文+編程語言」為基本功，並用英文去學習編程語言LiveCode，讓孩子在學習英文的同時，還可以學會創建自己專屬的App。他認為透過編程教育能與機器人溝通，讓孩子學習跨學科知識，培養解決問題的能力，使孩子提早具備AIOT時代來臨所需的技能。

教育將走向創新與跨界的結合

此次參加高峰論壇，陳建佑表示，為了能與大陸各省的培訓機構交流，特別帶領百位台灣教育界名師一同登陸參展，希望能以創新、跨界的教學經驗，發展兩岸孩子的無限可能，讓他們充滿希望，從「心」開始學習。

(中國時報)