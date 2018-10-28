咖啡達人廖奕愷 自創品牌飄香

2018年10月28日 04:11 中國時報 報導何志平

曾經是台灣大型日系連鎖咖啡集團唯一有證照的咖啡豆烘焙師廖奕愷，在離開集團後自創「FAYJAI」品牌，並在短時間內以專業及累積的人脈急速發展。原本店裡的小咖啡廳，更因為咖啡豆的訂單太多而無法營業，必須全力烘焙才趕得及交貨。

不到30歲的廖奕愷除了擁有SCAE（歐洲精品咖啡協會）的證照，更是對咖啡有無可救藥的癡迷。為了教育我們什麼是好咖啡，廖奕愷特別停下手上成箱待烘的生豆，開始沖咖啡邀我們品嘗，從巴西、波多黎各，喝到肯亞及衣索匹亞，酸中帶果香味的，苦中帶油脂味的，各種咖啡風味從他手中慢慢沖出來，香氣四溢。

廖奕愷說，愈新鮮的咖啡愈好喝，對胃的刺激也愈低。他說咖啡生豆一般有3種處理方式，一為水洗式，沖出來的咖啡會較酸，因為水洗豆會先放置在發酵槽內透過乳酸或醋酸發酵，加上果膠及果皮被沖掉，使得果香味較淡；其二為日曬式，透過單純的日曬進行生物發酵，果香味較濃郁；最後是蜜處理式，它屬於半水洗方式，但不經過發酵槽，故較無酸味。廖奕愷認為每個人都有自己喜歡的口味，不必要刻意追逐高價的咖啡豆，才能喝出自己的品味。

廖奕愷除了熱愛烘焙咖啡外，更不吝傳授經驗及心得，至今已經收了十多個學生來實作，很多都是學校餐飲科系的學生慕名而來，儘管烘焙工作已非常忙碌卻樂此不疲。寓工作於娛樂、對咖啡事業的鍾情，或許是他最大的動力。

(中國時報)