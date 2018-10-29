國營事業報考人數驟減 鐵飯碗生鏽

2018年10月29日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部所屬國營事業歷年徵才錄取概況

油品品質出包、斷氣、空汙、環保等風波不斷，中油、台電等國營事業近年來予外界負面觀感增加，昔日招考，6、7萬人擠破頭想搶著捧的鐵飯碗，如今似乎生鏽。經濟部昨舉辦新進職員甄試，依報名人數分析，錄取率達近4年新高，來到3.88％，若就到考情況分析，平均錄取率約6.61％，也創下近3年新高，與早年錄取率僅1％出頭，難以相比。

空降搶位朝令夕改 人才過水

對於報考人數從十餘年前的6、7萬人，到100年左右5萬人，逐步下滑，103年甚至降至2.5萬人左右，去年雖一度升高近3.5萬人，但今年報考人數又再度滑落至3.1萬人。對於報考人數減少，國營事業老員工、主管一點也不意外。

「現在拿什麼與別人比！」國營事業主管直言，相較90年代，國營事業員工如同公務人員，且福利更優、獎金也較多，自然讓民眾搶著卡位！甚至考上高普考的，若同步考上國營事業，反會選擇在國營事業工作。但如今國營事業只要政黨輪替，便掀起一波搶位子、搶資源風潮，空降主管、祕書、特助與顧問的人數越來越多，最令人憤怒的是，政策初一十五不一樣，專業、技術主管的意見不被重視，「想升遷，抱對政治人物大腿較快！」

僧少粥多 錄取率近3年新高

另有員工私下透露，現在許多人考上國營事業，大多當成過水性質，如果未來還考上其他考試，就會離職，以致近年來國營事業新進人員多待不久，即使聘進來也留不住。

中油、台電、台糖、台水等經濟部所屬國營事業107年新進職員甄試昨日在全台17個考場同時舉行初試，31422人報考，實際到考率約58％，預計錄取1220人。官員指出，這次甄試共區分地政、土木、機械、環工、畜牧獸醫、文化資產等28個類別。其中，畜牧獸醫類報考人數72人，預計錄取9人，錄取率12.5％為各類組最高的；電機類別報考人數2734人，預計錄取336人，錄取率12.29％，排名第2。

對於國營事業鐵飯碗生鏽，石油工會全聯會理事長莊爵安緩頰說，近年來徵才較頻繁、多少會有影響！但他也不諱言，漏油、環保等爭議，引發外界出現負面觀感，特別是近期的油品品質出包，中油領導階層荒腔走板的作法，也讓外界印象深刻，多少影響考生意願。

(中國時報)