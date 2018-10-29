台鐵自檢普悠瑪 未發現異常 員工爆料 沒問題才怪

2018年10月29日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

自普悠瑪21日發生出軌翻車事故後，台鐵針對普悠瑪加強檢測，台鐵昨（28）表示，經特檢後「無發現問題」，將細部資料提供調查小組，因還在偵辦中，無法對外公布細節，會持續落實檢修。有台鐵內部員工說，普悠瑪上的主風泵都修不好，檢查儀器缺料好幾年，如何特檢？「沒問題才是有問題。」另有專家認為，不該是台鐵自檢，有球員兼裁判的疑慮。

檢測儀器長期缺料 如何特檢

普悠瑪翻覆事故造成18死，讓各界質疑列車裝置有問題，台鐵承諾一周內會完成所有特檢作業。台鐵表示，普悠瑪號現有18編組，自22日開始加強全列車車輛的保安設備、軔機、走行及集電系統等項目特檢，同時保養維護，26日完成全部特檢，目前檢查內容沒有發現任何問題，會持續落實檢修。

根據台鐵局提供資料，這次特檢分2大部分，其中機械部分包括走型、傳動、集電弓裝置，和動力系統、保安、隨車配備、連結器、高壓礙子、滅火器9項。電器部分有車上電器配件箱、車下電器配件箱、電瓶及充電裝置、電器連結線及座、列車供電系統、MG、MA、SIV裝置、韌機系統，及ATP列車防護系統8項。但由於正在調查中，台鐵未公布詳細檢查數據。

列車、ATP常故障 一夕OK

台鐵台北電務段七堵調車場技術助理黃德輝不相信台鐵公布的檢查結果，他說台鐵列車經常故障，不可能才一周就檢查完成，彷彿一夕之間問題都不存在，更何況普悠瑪的主風泵檢查儀器缺料好幾年，ATP也經常故障，有可能在短時間內檢查完畢嗎？令人質疑所謂的「沒問題」是怎麼特檢出來的。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，普悠瑪是跟日本廠商購買，應該要請原廠派人來檢視，甚至邀請高鐵、捷運一起協助都可以，否則連日來的醜聞，大眾對於台鐵的專業形象「現在是會打個問號的」，應該要由有公信力的單位調查，才能消除外界疑慮。

台灣鐵道暨國土規畫學會也質疑，台鐵自己檢查車輛，恐有失公允，這份特檢結果應由督導機關鐵道局做最後審驗、確認再公布，不該由台鐵對外宣布是否合格，態度應更謹慎；重要的是鐵道局應該針對特檢項目強化，包括強化日檢和列檢的督導查核是否有落實。

專家質疑球員兼裁判 失公允

交通部次長王國材表示，這個特檢是行政院台鐵體檢小組針對重點項目檢查，只是短期檢測，確定行車安全；真正的大體檢是交由行政院調查小組，預計三個月後會有報告出爐。

(中國時報)