三支柱搖晃 全球經濟恐反轉

2018年10月29日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸車市今年以來銷量

全球景氣不妙！財信傳媒董事長謝金河昨日引述美國財經雜誌《巴倫週刊》說法，手機、汽車和房屋堪稱全球經濟三大支柱，但最近跡象顯示，這三根支柱似乎開始搖晃，就股價來看，確實都不太好，衝擊不言可喻，全球的景氣正在反轉當中。

大陸汽車類股 慘不忍睹

本月出爐的《巴倫週刊》指出，全球經濟三大支柱分別為汽車、手機和房屋，只要各地民眾樂意買新iPhone、買新車，或是買新房子，景氣感覺就很旺，由此反推，若手機銷售、車市與房市疲軟，就是景氣由盛轉衰前兆。

謝金河以車市為例，認為從2008年全球金融海嘯迄今，汽車需求強勁成長，帶動周邊產業，像汽車零配件，甚至汽車的車用電子，但今年前9月，中國大陸汽車銷售年衰退13.2％，第4季更不樂觀，今年確定出現衰退。

謝金河更以「慘重」形容大陸汽車類股近期的表現，像東風汽車、一汽轎車、一汽夏利、金杯、長安汽車、長城汽車、吉利汽車…股價重者跌8、9成，輕者也下跌5、6成。

英商大砍財測 市場嚇呆

台港方面，不只和泰車股價腰斬，汽車零組件產業更慘，再往下看，原來在車用電子找到一片天的電子業也挺不住，像被動元件大炒是因為村田把產能挪向車用，現在供需逆轉，原來光學變焦鏡頭往車用玻璃鏡頭走，如今也拉警報，舜宇光學股價4個月跌掉6成。

美國房市退燒 下滑25％

《巴倫週刊》指出，英國汽車零件製造商Delphi Technologies以產業情況比預期嚴峻為由，調降全年財測，此舉不止撼動全球汽車業，更讓最看空車市的分析師都嚇了一大跳，MSCI世界汽車產業指數今年已下跌13％，本益比降到僅9倍，情勢確實不樂觀。

《巴倫週刊》認為，汽車產業眼前面臨原物料成本高漲，還有美國總統川普掀起的陸美貿易爭端，為美國和中國大陸的汽車銷售投下震撼彈，認為陸美兩國汽車銷售平平，在多重利空陰影籠罩下，無法判斷何時落底。

至於另兩根支柱，蘋果及與其他科技股股價近期承受龐大賣壓，已經是華爾街觀察指標。房市也不再熱絡，至少美國房市是如此，從近來房市數據已見景氣擴張趨緩跡象，整體活動約較先前景氣高峰時下滑25％。

(中國時報)