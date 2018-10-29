雙管齊下 豐田出手搶救國瑞

2018年10月29日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國瑞汽車放有薪假，引發日本豐田原廠高度重視，兩大股東豐田、和泰車積極磋商，初步敲定兩項方案，除盡速導入可國產化車型，彌補內銷缺口，豐田也將協助國瑞開發中東以外市場，不讓外銷量因單一地區受影響，避免把所有雞蛋放在同一籃子裡。

國瑞有母廠奧援，其他車廠也積極自救。中華汽車過去以四輪為主、二輪為輔，看好綠能事業發展，未來將持續加碼電動機車研發；三陽除在台代工現代、起亞外，也盼擠進現代全球供應鏈中，並擴大資產開發步局。

國內車市不振，加上中東外銷大幅減少，國內最大組車廠國瑞汽車被迫減產、從10月到12月實施3到5天不等的7成薪假。由於國瑞是日本豐田與和泰車共同轉投資、更是豐田在東亞重要生產基地，迫使豐田出手救援。

據透露，豐田與和泰車兩大股東近半月來積極磋商，內銷方面，台灣過去車市主力是四門房車，國瑞光靠一台「神車」Altis就夠了，但隨著購車習慣轉向休旅車（SUV），盼盡快找出休旅車款並在台生產，注入新動能。

國瑞指出，增加國產車款從設備、設計規畫到產出，要錢也要時間，沒個3、4年很難，無法快速調整，不過若可爭取到更多車款，國瑞會努力克服、縮短等待時程，盡可能不影響到員工。

外銷方面，國瑞在2014年時，光外銷就有9.2萬台，僅靠外銷就跟在台內銷打平，但隨著中東市場銷量腰斬再腰斬，今年剩下2萬多台，成為國瑞被迫調整產線的最後稻草，迅速止血。

(中國時報)