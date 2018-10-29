大陸金九銀十失靈 台灣靠汰舊換新挺住

2018年10月29日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

內憂外患加劇，大陸9月整體車市銷量連3降，年減幅達11.3％，是近7年來最慘，乘用車情況更慘烈，衰退13％，等於宣告提前「過冬」。台灣9月雖有民俗月購買遞延加持，但仍年減1.8％，顯見買氣處於低檔。

大陸整體車市不振，進口車、國產車都難逃衰退。福特9月年減43％、福斯年減11％；至於大陸自有品牌，江鈴汽車年減15.23％、江淮汽車年減16％、長城汽車年減15％，在有「金九銀十」的車市旺季頗不尋常。

即便是過去兩年增長最強的吉利汽車，扣除新增車型，雖然免於衰退，但也僅較去年增加1％，反映出大陸車市買氣疲弱。

大陸乘聯會祕書長崔東樹說，即便是近年購車主力休旅車也賣得不好，車市增速也在放緩，他並預估，在接下來的兩個月，市場也不會有所好轉，此言宣告大陸車市提前入冬。

相較於大陸車市劇跌，台灣有汰舊換新政策支撐，勉強能維持平盤。9月台灣車市掛牌3萬799輛，較8月增18％，主因民俗月的遞延購買效應加持，能否撐住全年44萬輛，得看後續新車有無蜜月行情，持續炒熱買氣。

被視為指標的是裕日車11月即將發表的國產小型休旅車Kicks。裕日車總經理李振成說，國產車幾乎許久不見全新的休旅車款，上市後應能催出國產車買家熱情，預接單開跑後買氣比預期熱絡，月銷目標上看1000輛。

(中國時報)