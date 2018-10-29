新聞透視－酬庸占滿位子 人才留不住

油電糖水等國營事業徵才昨日甄試，但有國營事業主管表示，近年來政黨輪替，總會在國營事業掀起一波搶位子、搶資源風潮，加上政策朝令夕改，專業人事想升遷不易，做事難伸拳腳，加上薪水平平、壓力超大，以致昔日鐵飯碗如今光環不再。（台電提供）

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中國時報

昔日家中只要有人考上中油、台電等國營事業，父老們肯定放鞭炮慶祝！因為不但可一展長才，薪資福利也相對優渥。反觀如今每逢政黨輪替，國營事業董總等高位，總難逃在酬庸政治下，被一群空降部隊搶下，這些人若真是人才，也無可厚非，最怕是專業搞不懂，卻想著如何安插親信、撈資源、標工程，令棟梁之才不敢投效，因為在這種氛圍下，專業人士不僅難出頭，最後可能還因配合蓋章，而吃上官司。

過去政黨輪替，頂多換換董總，給派系人馬有個交待就好，但回顧民進黨這次再掌政權，四處安插位子無所不用其極，一下子在部會成立政策辦公室，讓「青年軍」把位子占滿，一下子有傳出國營事業空降老董，為親信安插特助、顧問職等，鬧得滿城風雨。

占居高位已令人十分憤慨，卻又傳出有主管新到任，只鎖定非本業工作，加緊推；最可怕的是，藉建物設備老舊之名，大興土木，最後卻惹出許多是非，讓下屬憂心未來恐跟著吃上官司。

加上今年大選在即，執政黨過去說得漂亮，強調尊重專業，但光看深澳電廠的下場即可知，專業只是說說，求得勝選才是最重要的，這更令專業人士難以苟同，難怪不少國營事業中階主管感嘆，過去榮光不再，還一再被人糟蹋，爆肝趕報告，對外界質疑努力說明，到最後一切都白忙。

姑且不說薪資如今比不上民間企業與一般公務人員，光是在政黨酬庸掛帥下，即會面對升遷不易，時時擔心會否吃上官司，連熟悉的專業也因政治因素，常被漠視，試問有抱負的棟梁之才，誰願投入國營事業。

台灣經濟如此糟，許多有志之士常常緬懷前經長孫運璿、李國鼎，為台灣締造經濟奇蹟，但檢視當朝者所作所為，只能無奈長嘆，英雄無用武之處！

(中國時報)

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