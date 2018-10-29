活化百年電廠糖廠 徵才搞文創

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中國時報
／台北報導

經濟部所屬國營事業對外徵求機械、環工、畜牧、電機等人才不稀奇，但徵文化資產保護及文創人才，就少見了！經濟部官員表示，台電、台糖等承接日治時期的電廠、糖廠等，至今不少逾百年「高齡」，不僅要維護，也需要活化，所以去年先已徵一波相關人才，今年台糖、台電及台水共徵才6名，錄取率僅不及1％，是這波國營事業徵才，少見難擠進門的類別。

徵文化資產人數最多的台糖主管表示，從日治時代接下北起台北糖廠、南至屏東南州糖廠，高達42座，若全保存下來，個個有百歲高齡，只是後來留下的有限。現在保留下來的多已成觀光糖廠，像是月眉、溪湖等糖廠，令外界印象深刻的就廠區內保留有運送甘蔗的五分車在行駛。

至於善化、虎尾等還在製糖的糖廠，每年都會舉辦糖業文化節，由於每年11、12月開工至翌年3月，每逢開工都是地方大事，會舉辦開工季。

電力文物也很多，像是台電就有一幅1919年的「台灣水力發電地點略圖」，可看見當時台灣總督府對全島水系發電潛能的普查，描繪出影響台灣近百年的水力發電發展藍圖，舉辦展出活動時，還吸引知名作曲家方文山前去欣賞。

另全台首座產業古蹟、高雄美濃竹仔門電廠至今已歷經110個寒暑！台電竹仔門電廠是日治時期興建的南台灣第一座水力電廠，1909年完工至今，已是百歲「人瑞級電廠」，過往提供打狗（高雄）港築港電力及台南、高雄、屏東民生用電與灌溉用水，是奠定南台現代化的重要基礎建設。

台電主管指出，這些都是珍貴的歷史文物需要專才維護，並以文創等活動，活化利用。

(中國時報)

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