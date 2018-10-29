新聞透視－台鐵睜眼說瞎話 OK才是大問題

2018年10月29日 04:10 中國時報 王思慧

普悠瑪列車保養清洗情形。（本報資料照片）

自從普悠瑪21日翻車事故以來，已過了一周，昨（28）日台鐵竟公布普悠瑪特檢沒問題，無疑是睜眼說瞎話，曾有司機員爆料主風泵一直修不好，類似的情況已存在3個月之久，ATP也無法監控。偏偏台鐵從25日開始神隱，不願針對相關問題回應，讓民眾對台鐵失去信心，不敢搭普悠瑪，因此台鐵自行公布特檢普悠瑪沒問題，那才真是大問題！

員工打臉 文化是「虛假」

更叫人難以信服的是，台鐵明明上周五（26日）就已完成特檢，卻刻意密而不宣，直到昨天上午消基會痛批調查出爐前，要求停駛普悠瑪，台鐵就趕緊公布特檢沒問題、沒有規畫停駛普悠瑪，且也已啟動大體檢改善。

台鐵的唬弄說法，馬上又被台鐵員工打臉，指稱台鐵長期的文化就是「虛假」，主風泵檢查儀器根本還沒買，已缺料好幾年，這樣到底要怎麼檢查出正常的結果，令人質疑。

東部民眾 嚇到不敢搭

況且，東部鐵路多是由普悠瑪運輸，以周日班表來看，多達15列次以上普悠瑪行駛台北到花東，甚至很多班次都是尖峰時段，但台鐵不但沒搞清楚狀況就公開說明，還被許多員工爆料缺失，這讓東部民眾不敢搭普悠瑪，紛紛選擇太魯閣號，或是乾脆搭慢一點的莒光號，在民眾心中，台鐵已是漏洞百出。

蔡政府去年推動前瞻軌道建設，卻沒有針對台鐵基本財務缺口問題，反而是大興土木，像是高雄鐵路地下化，大台中山海線高架化，桃園、嘉義、台南及彰化等，都有鐵路地下化或立體化計畫，前後加起來要耗資3000多億元，後續還有15案排隊爭取鐵路立體化。

虧損止血 錢花刀口上

雖然硬體設備能讓民眾有感，但後續使用率低、人力運用及車站設備開銷等都要花錢，即使蓋再多車站、軌道恐只是曇花一現。

既然都要花錢，不如把錢花在刀口上。普悠瑪撞出台鐵存在已久的問題，連年虧損、車輛老舊、人力不足等，政府應該要拋棄興建鐵路的思維，而是先投入經費讓台鐵虧損止血、購買安全設備等，才能讓百年台鐵有嶄新的面貌，讓民眾安心搭列車。

(中國時報)