調查出爐前 消基會籲停駛普悠瑪

2018年10月29日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

台鐵普悠瑪列車重大傷亡事故，消基會昨提出呼籲，在行政院調查結果出爐前，應全面停駛普悠瑪。消基會並認為，若調查報告證實是因經營者重大過失所致損害，乘客可請求3倍以下懲罰性賠償金。

行政院日前提出罹難者540萬元、傷者240萬5千元補償金額，消基會認為，補償金尚非賠償金，交通部及台鐵仍應依法對乘客傷亡、財物毀損負起賠償責任，包括未受傷乘客在內，若因經營者重大過失所致，消費者可請求3倍以下懲罰性賠償金。

消基會交通委員會召集人許永發表示，已曝光的通聯記錄顯示，此次普悠瑪列車發生多重故障狀況，使得駕駛員要一邊行駛列車，還要一邊排除故障，再者，過去3天台鐵仍發生8起列車故障通報，其中5起又和自動防護系統ATP有關，台鐵有必要全面檢修，在行政院調查結果出爐前，應全面停駛普悠瑪。

消基會董事雷立芬則指出，目前政府部門及台鐵，承諾給18位罹難者及190餘位傷者補償金，但對於156位明顯受到驚嚇、未到達目的地的乘客，卻未善盡關懷責任，「很多人說再也不敢搭普悠瑪了」，但政府只看到死傷者，這類自行就醫、返家消費者應站出來主張自己的權益，要求賠償。

雷立芬並說，行政院提出的補償金屬於保險補償概念，針對消費者傷亡、財物損失，台鐵也應負起賠償責任，況且，台鐵本應在新馬站前3站將列車故障修好，此事故明顯是故意犯錯行為。

消基會董事長游開雄表示，依據鐵路法62條，包括156位自行返家乘客精神慰撫及隨身行李損失，台鐵都應有所賠償，若調查報告出爐，證實為重大過失所致，按消保法51條，消費者亦可請求3倍以下的懲罰性賠償金。他說，待報告出爐，若賠償方案不符合法期待，消基會亦不排除為消費者提出團體訴訟。

(中國時報)