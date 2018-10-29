票價23年不漲 台鐵又老又疲又窮

2018年10月29日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台鐵票價已長達23年未調整，負債更高達千億元，日前交通部長吳宏謀又喊出2年內凍漲票價、不推公司化。學者指出，台鐵目前沒有更多收入來源，沒錢買好的設備、給台鐵員工好的待遇，導致台鐵「又老又疲又窮」，人車路都有問題，才會發生這麼慘重的普悠瑪翻車事故。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，台鐵路網涵蓋全台，但票價和營收卻入不敷出，造成債務負擔更重；這次普悠瑪事故讓大家看到台鐵的問題，政府應利用這次機會調整票價，如此才能有經費加強並更新安全設備，不重蹈覆轍。

李克聰認為，台鐵票價結構問題嚴重，無法反映在人力及虧損上，應該要循序漸進慢慢調整票價，設定短中長期調漲計畫；也建議可在車票上利用差別費率，像是太魯閣、普悠瑪車票貴一點，尖峰時段票價較貴，離峰則便宜，達到分散人潮的目的，讓人力資源有效運用。

此外，前瞻基礎建設不要好高騖遠，先把基礎建設如花東鐵路、彎道等問題先改到一定程度，讓民眾有感，先固本才能有效改善軌道，否則只是空談。

台灣鐵道暨國土規畫學會指出，台鐵沒有建立風險評估管理，運務、工務、機務及電務，台鐵四大單位之間應橫向聯繫統整，才能讓營運正常，目前台鐵內部控管應好好檢討，外部則是交通部、行政院督導稽核，一定要有公信力的運輸安全單位審查。台鐵能否翻身，就看接下來政府怎麼做。

交通部前部長葉匡時則表示，要推動台鐵公司化，才能解決財務問題，讓台鐵重生可買新車設備、留住人才等，這都是環環相扣，「危機就是轉機。」他也認為，前瞻計畫要建設太多的軌道建設，不但財務負擔沈重，且不符合交通發展需求，如果真要花這麼多錢，還不如先解決台鐵的債務問題。

(中國時報)