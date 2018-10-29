蔡強調「絕非某個基層的錯」

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中國時報
／綜合報導

對於台鐵普悠瑪1021翻覆意外，蔡英文總統28日表示，事故的發生，絕對不會只是某一個基層人員的責任，必須全面找出台鐵系統性的缺失，也希望司法機關能夠釐清有無弊案牽涉在其中，台鐵的改革沒有上限，「我只接受一個結果，就是改到好為止」。

普悠瑪事故造成慘重傷亡，外界不滿台鐵將事故原因歸咎於司機個人，行政院已成立行政調查小組著手調查，立委也質疑普悠瑪從當初採購開始就有問題。

蔡英文總統昨天出席台中鐵路高架捷運化第二階段工程完工典禮，因普悠瑪事故傳出請辭的交通部長吳宏謀也陪同前往。蔡英文在致詞時表示，她很清楚，普悠瑪號發生事故後，民眾除了悲傷，還有擔憂的情緒。

最近這2年多，台鐵已經啟動改革，新的票務系統將上線，今年也增補將近2000名人力。但是，她認為，這樣還不夠，安全是鐵路運輸最根本的要求，「面對台鐵累積多年的問題，我們一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心」。

她說，很明顯的，事故的發生，絕對不會只是某一個基層人員的責任。這幾天以來，她和行政院長賴清德都已經下達指令，事故的調查、普悠瑪和台鐵的總體檢，都必須徹底地進行，全面找出台鐵系統性的缺失，「當然我們也希望司法機關能夠釐清，有無弊案牽涉在其中」。

蔡英文表示，只有嚴肅檢討SOP、追究硬體的缺陷，把系統性的錯誤都修正，這才是保障台鐵基層同仁、保障乘客生命安全，唯一的方式。

她也要求交通部跟台鐵，在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為。「該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少」。

外界認為台鐵「積重難返」，蔡英文強調，台鐵的改革沒有上限。「對於我宣示的每一件改革目標，我只接受一個結果，就是改到好為止」，台鐵要找回過去的榮耀，只能破釜沉舟，改革到底。

(中國時報)

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