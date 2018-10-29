ATP完整建構前 先補副駕駛

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中國時報
／台北報導

行政院「鐵道事故行政調查小組」召集人吳澤成昨受訪指出，今天會召開第3次會議，確認、彙整近日來訪談資料，在比對資料後，發現有些人的說法無法「串起來」，因此還會安排第二階段訪談。吳昨也初步建議，在列車還沒辦法完整建構ATP與遠端監控系統時，應先補副駕駛。

政院調查小組表示，這兩天小組持續分析比對司機員、調度員、檢查員通聯紀錄，以及事故列車第1、8節車廂中的列車控制監控系統(TCMS)行車紀錄、及監視錄影器紀錄。

吳澤成表示，ATP、遠端監視系統都很重要，但在普悠瑪列車上就發生問題，所以要趕快建構這些系統；由於列車目前都還在行駛，若正駕駛有狀況，應該要有副駕駛協助。

吳澤成指出，普悠瑪事故裡的尤姓司機從宜蘭大溪站後就一直求援聯繫，勢必會分心忙不過來，「在這些東西還沒有很完整建構前，是不是趕快補一個副駕駛助手上去？」吳表示，調查小組會建議這種立即性安全的需求。

至於消基會建議普悠瑪應該全面停駛，吳表示，應該不至於停駛，因為車廂特檢過後沒什麼大問題，主要都是運轉上的問題。近來不少人拿普悠瑪翻車與13年前大阪JR福知山線出軌事故比較，吳澤成說，小組都有參考國外案例借鏡。

「行政調查小組」26日已完成機車調度員、宜蘭機務分段檢車員、台北機務段檢查員、列車長、行車調度員及相關主管等12人訪談，鐵道局昨也召開工作小組會議，討論比對及訪談紀錄，並確認第2輪訪談的對象及重點。

(中國時報)

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