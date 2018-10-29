聯手許崑源 韓流再度爆棚

2018年10月29日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿長選戰進入巿區巷戰，上周鳳山5萬人強勢登陸的韓國瑜，28日晚間一股作氣，與前議長許崑源在六合路舉辦「聯合市民發聲大會」，黨內四天王「馬、吳、王、朱」同場但不同框，有3人在韓國瑜到場前即先離開；支持者再度爆棚，6000張椅子還不夠坐。

六合路封路 凍蒜聲不斷

韓國瑜稍早被問到，有民眾不希望看到他與黨內的大老站在一起，他回應，選舉到這個時候，所有候選人都是4個字「以和為貴」，因此，所有過來幫他拉票、幫他動員的，他都非常感謝，對於黨內一些大老也一樣。

但他最希望是以他個人理念來告訴高雄巿民、獲得高雄巿民認同，而不是靠著過去的光譜，或資深的政壇老一輩。因此，他相信高雄巿民支持他，也是因為他的個人特質及理念，不是因為其他，他會稟持這個信念。

「聯合市民發聲大會」28日晚間在六合路封路舉辦，韓國瑜與許崑源在旗隊帶領下進場，近300公尺的距離，兩側民眾為爭睹「韓流」本尊不斷推擠，現場「凍蒜」聲不斷，韓國瑜走了20多分鐘才順利站到舞台上。

怕民眾反感 大老僅助講

大會雖邀請前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、立委王金平、新北市長朱立倫等4大天王站台，但嗅出聲勢空前的韓恐遭民眾反感又走回國民黨老路，王、馬、吳在韓國瑜抵達前，僅助講就離開，雖同場但不同框。

被藍營視為高雄巿「光復」後最有機會問鼎、重返議長寶座的許崑源，與韓國瑜多次合體造勢，昨晚也不斷營造2人共同勝選氣勢，除了朱立倫授予2人戰旗，許崑源也送字畫「一碗滷肉飯、霧散在眼前」給韓國瑜。

韓國瑜感性地告訴支持者，他已經62歲，但現在每天都還在努力找工作，這個工作就是「高雄巿長」，如果當選，就是帶領高雄280萬巿民全力拚經濟，他什麼都不怕，就怕漏氣，當巿長絕不會讓大家漏氣。

他說，來高雄後發現高雄又老又窮，高雄有全台最好的條件，絕不接受貧窮，貧窮沒有一個國家、城巿會理你，因為這是大家的選擇，自己選擇的路，不能怨嘆別人，所以11月24日，高雄人一定會選出拚經濟的政府。

(中國時報)