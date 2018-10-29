陳致中跪地 扁替兒披綵帶

2018年10月29日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

前總統陳水扁獲中監點頭，28日晚間如願出席兒子陳致中議員競選總部成立造勢晚會，他遊走紅線邊緣，登階不上台、影片代演講，但仍觸犯「不談政治」底線，陳致中則「放大絕」雙膝跪地接受父親披上綵帶，父子兩度深情擁抱；民進黨高雄市長候選人陳其邁也到場力挺，他細數民進黨創黨後，一路為台灣民主貢獻，再左打對手韓國瑜、右轟國民黨，要選民支持他才是堅持「高雄價值」。

扁出院站台 播預錄影片

近日阿扁因輸尿管結石住院，昨早9時許獲醫療團隊評估後，同意他出院出席造勢晚會。阿扁昨晚約6時30分現身，氣色不錯，看不出一絲病容，但現場秩序大亂，蜂擁爭賭扁風采，他步履蹣跚穿越重重人牆，整整走15分鐘才擠到台前座位。

接著播放阿扁預錄影片，內容盡是政治語言。扁提到，致中從政路坎坷，好不容易選上議員，但當不到9個月，前總統馬英九不讓他繼續當，若這次落選，除了自己很漏氣，也代表大家認為「阿扁還關不夠，要再關久一點」。影片播畢後，主持人醞釀悲情氣氛下，支持者不斷鼓譟阿扁上台，扁準備上台之際，甫從椅子站起來，還踉蹌一下，幸好兒子在旁攙扶，接著亦步亦趨走上台，只登到最後一階，沒有真正上台。

父子上演溫情戲碼，阿扁先是替兒披綵帶，陳致中跪下雙膝，兩人兩度溫情大擁抱，現場氣氛沸騰到最高點，更有人被這一幕感動到紅了眼眶。

中監設下「四不」紅線，包括不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪，但阿扁得了便宜還賣乖，事前錄製影片祝福兒子，更巧妙登上最後一個階梯而不上台，遊走紅線邊緣。

再打悲情牌 現場氣氛熱

陳致中則痛批，韓國瑜愛扯謊、講幹話，還帶大家「歷史回顧」，父親阿扁曾在立法院被韓毆打，他呼籲大家團結一致全力固票，才能堅持一邊一國連線精神顧台灣。

值得一提的是，上回陳致中參與初選時，陳其邁與扁父子同框在台上，此景只能成追憶，陳其邁以有行程在身先行離開造勢晚會，阿扁隨後到場，兩人巧妙擦身而過。活動約晚間8時許結束，扁迷還圍著阿扁座車，直到阿扁揮手致意離去才肯罷休。

(中國時報)