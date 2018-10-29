盧重炮批蔡賴 用選票讓民進黨謙卑

2018年10月29日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕28日出席台中市副議長張清照的競選總部成立大會，炮火猛烈，左批蔡英文總統、右打行政院長賴清德！盧秀燕說，蔡英文嗆聲她「只有一張嘴」，呼籲鄉親要支持她當選市長，用選票教訓蔡英文及民進黨政府，同時要穩住台中市議會，才不會讓賴清德神氣。

民進黨首場大型造勢活動27日在台中登場，蔡英文說不能蓋給「出一張嘴」的政黨；昨天盧秀燕出席張清照總部成立大會時，除呼籲鄉親全力支持，高票讓張清照當選外，話鋒一轉，重炮抨擊蔡英文及賴清德。

盧秀燕表示，民進黨在台中造勢，賴清德說：「不只要台中市長，議會也要掌握！」她說，正副議長寶座能給他們嗎？能讓賴在那邊神氣嗎？我們一定要把議會固住，議長一定要留在清水。

盧接著高分貝痛批，不只賴說要拿下議會，蔡英文也嗆聲她，說盧秀燕的政見只是一張嘴！盧高呼鄉親要讓她當選市長，用選票教訓蔡英文及民進黨政府，讓蔡政府知道過去2年來，景氣、空氣都不好、兩岸也不見和平，連電力都出問題，讓台灣人民受苦，大家要用選票讓民進黨謙卑，台中鄉親要認真、勇敢，一定要打贏選戰。

盧秀燕競總發言人吳皇昇指出，蔡英文說過去10幾年台中沒建設，恐怕才是真正「出一張嘴」，台中在胡志強和盧秀燕等人建設及爭取下，不但有台74環狀快速路與洲際棒球場，還讓捷運綠線開始動工，並完成各項道路開闢拓寬與觀光景點建置，更爭取東亞青運及台中花博主辦權。

台中市長林佳龍競總發言人林尚賢說，能理解盧因選情低迷才有情緒性發言，需透過炮轟中央、挑動政黨對立，來爭取注意，建議盧應提出政見及願景爭取支持。

(中國時報)